ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЕС НАПРАВИТ €3 МЛРД НА ОБОРОННЫЕ ПРОЕКТЫ


12:41 26.05.2022

Еврокомиссия намерена выделить миллиард евро до конца года в рамках Европейского оборонного фонда для развития оборонных возможностей, а еще два миллиарда евро – для поддержки исследований и инноваций в сфере обороны. Об этом сообщается на сайте ЕК.

«Сегодня мы решили мобилизовать 1 миллиард евро из бюджета ЕС на этот год для продвижения совместных оборонных проектов, в том числе в космосе, кибернетической сфере и других современных возможностях. В новом контексте безопасности эти инвестиции будут способствовать закрытию пробелов, выявленных в европейской обороне. Мы также организовали Схему оборонных инноваций ЕС в 2 миллиарда евро для превращения Европы в центр оборонных исследований», - отметил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, которого цитирует Укринформ.

Предполагается, что в рамках Европейского оборонного фонда в частности будут профинансированы два проекта с объемом финансирования 120 миллионов евро каждый. Первый касается развития космических возможностей, в частности, систем разведки и раннего оповещения о ракетном нападении. Второй проект направлен на развитие морских возможностей, в частности, проектирование военных кораблей среднего и малого класса, а также систем морского наблюдения.

Еще по 70 миллионов евро будут выделены на два исследовательских проекта - в сфере киберзащиты и в развитии инструментов для киберобороны и информационной борьбы.

Остальные средства, выделяемые для Европейского оборонного фонда, будут использованы для проектов по развитию европейских систем военного управления и мобильного пункта управления специальными операциями. Будут также финансироваться проекты по развитию взаимосовместимости между военными и гражданскими структурами, обмену информацией в рамках программы Единого европейского неба.

Отдельные статьи финансирования предназначены для разработок оборонного оборудования. В частности, речь идет о развитии транспортного военного самолета среднего класса для обеспечения военной мобильности, электронных оружейных средств воздушного и подводного базирования, включая пилотируемые и беспилотные устройства, средства для боевого взаимодействия сухопутных сил и т.д.

В целом, Европейский оборонный фонд предусматривает финансирование около 8 миллиардов евро в многолетнем бюджете ЕС на 2021-2027 годы.

Как сообщалось, Европейский Союз проводит политику по укреплению стратегической автономии, в том числе в таких сферах, как безопасность и оборона. Учитывая российскую агрессию против Украины, страны ЕС скоординируют действия для устранения уязвимостей по недофинансированию обороны и фрагментарности европейской оборонной промышленности. В частности, страны-члены разрабатывают возможность совместного оборонного заказа в создании ключевых возможностей безопасности и обороны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2022
валюта курс
EUR 2.5824
USD 2.4587
RUB 4.3879
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5824 -0.0278
USD 2.4587 -0.0061
RUB 4.3879 +0.0891
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6700 2.6900
USD 2.5400 2.5500
RUB 3.3000 4.2000
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0680 1.0810
EUR/RUB 63.0000 80.0000
USD/RUB 60.0000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте