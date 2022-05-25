Еврокомиссия намерена выделить миллиард евро до конца года в рамках Европейского оборонного фонда для развития оборонных возможностей, а еще два миллиарда евро – для поддержки исследований и инноваций в сфере обороны. Об этом сообщается на сайте ЕК.

«Сегодня мы решили мобилизовать 1 миллиард евро из бюджета ЕС на этот год для продвижения совместных оборонных проектов, в том числе в космосе, кибернетической сфере и других современных возможностях. В новом контексте безопасности эти инвестиции будут способствовать закрытию пробелов, выявленных в европейской обороне. Мы также организовали Схему оборонных инноваций ЕС в 2 миллиарда евро для превращения Европы в центр оборонных исследований», - отметил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, которого цитирует Укринформ.

Предполагается, что в рамках Европейского оборонного фонда в частности будут профинансированы два проекта с объемом финансирования 120 миллионов евро каждый. Первый касается развития космических возможностей, в частности, систем разведки и раннего оповещения о ракетном нападении. Второй проект направлен на развитие морских возможностей, в частности, проектирование военных кораблей среднего и малого класса, а также систем морского наблюдения.

Еще по 70 миллионов евро будут выделены на два исследовательских проекта - в сфере киберзащиты и в развитии инструментов для киберобороны и информационной борьбы.

Остальные средства, выделяемые для Европейского оборонного фонда, будут использованы для проектов по развитию европейских систем военного управления и мобильного пункта управления специальными операциями. Будут также финансироваться проекты по развитию взаимосовместимости между военными и гражданскими структурами, обмену информацией в рамках программы Единого европейского неба.

Отдельные статьи финансирования предназначены для разработок оборонного оборудования. В частности, речь идет о развитии транспортного военного самолета среднего класса для обеспечения военной мобильности, электронных оружейных средств воздушного и подводного базирования, включая пилотируемые и беспилотные устройства, средства для боевого взаимодействия сухопутных сил и т.д.

В целом, Европейский оборонный фонд предусматривает финансирование около 8 миллиардов евро в многолетнем бюджете ЕС на 2021-2027 годы.

Как сообщалось, Европейский Союз проводит политику по укреплению стратегической автономии, в том числе в таких сферах, как безопасность и оборона. Учитывая российскую агрессию против Украины, страны ЕС скоординируют действия для устранения уязвимостей по недофинансированию обороны и фрагментарности европейской оборонной промышленности. В частности, страны-члены разрабатывают возможность совместного оборонного заказа в создании ключевых возможностей безопасности и обороны.