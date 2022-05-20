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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЯПОНИЯ ВЫДЕЛИТ ДВА МИЛЛИОНА ЕВРО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНСКИХ АЭС
13:40 20.05.2022
Япония пожертвует 2 миллиона евро МАГАТЭ на его усилия по обеспечению безопасности украинских ядерных объектов. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Japan Today.
Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси обнародовал обещание после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, прибывшим в Японию для посещения пострадавшей от цунами атомной станции Фукусима.
"Атаки России на украинские ядерные объекты совершенно недопустимы. Япония решительным образом осуждает эти действия", – сказал Хаяси.
Хаяси отметил, что Япония выделенным грантом в размере 2 млн евро профинансирует отправку экспертов МАГАТЭ в Украину и необходимого оборудования для украинских ядерных объектов.
Запорожская АЭС и Энергодар с 4 марта временно захвачены российскими войсками. На площадке ЗАЭС, кроме военных РФ, долгое время незаконно находятся представители «Росатома». При этом АЭС продолжает работать в энергосистеме Украины, соблюдая нормы ядерной, радиационной и экологической безопасности.
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