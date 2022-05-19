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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ВСЕМИРНЫЙ БАНК ВЫДЕЛИТ $12 МЛРД ДЛЯ НА ГЛОБАЛЬНУЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ


13:07 19.05.2022

Всемирный банк анонсировал выделение 12 млрд долларов для преодоления продовольственного кризиса в мире. При этом суммарная поддержка в течение следующих 15 месяцев составит 30 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Всемирного банка.

Этой суммой будут финансироваться проекты в сферах сельского хозяйства, питания, социальной защиты и орошения. В частности, они будут направлены на стимулирование производства продуктов питания и удобрений, улучшение продовольственных систем, содействие расширению торговли и поддержание уязвимых домохозяйств и производителей.

Большая часть ресурсов направляется на Африку и на Ближний Восток, Восточную Европу и Центральную Азию и Южную Азию.

Кроме того, портфель Всемирного банка уже включает невыплаченные остатки в размере 18,7 млрд долларов в продовольственных проектах, поэтому суммарная поддержка в ближайшие 15 месяцев будет достигать 30 млрд долларов.

Финансовая поддержка будет касаться четырех приоритетов:

поддержка производства и производителей: меры по повышению производства путем устранения барьеров в торговле сырьем, сосредоточение внимания на эффективном использовании удобрений и перепрофилировании государственных расходов для поддержки фермеров;

содействие росту торговли: прийти к международному консенсусу (G7, G20, другие) для того, чтобы избегать экспортных ограничений, повышающих мировые цены на продовольствие;

поддержка уязвимых домохозяйств: расширить целевые программы социальной защиты, учитывающие вопросы питания, и пополнить механизмы финансирования раннего реагирования;

инвестиции в стабильную продовольственную безопасность и пищевую безопасность: укрепление продовольственных систем для более высокой устойчивости против рисков, в частности – логистических перебоев.
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