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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ГУМАНИТАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ООН МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА МЕСЯЦ СОБРАЛИ ДЛЯ УКРАИНЫ $1,3 МЛРД
13:22 18.05.2022
Гуманитарные организации ООН менее чем за месяц после обнародования нового призыва о предоставлении помощи Украине собрали 1,3 млрд долларов США, что составляет 60% от запрашиваемой суммы. Об этом сказал представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу на пресс-конференции на тему «Гуманитарный кризис в Украине во время войны и действия ООН в направлении его преодоления».
«ООН и гуманитарные партнеры… опубликовали призыв о сборе помощи для Украины на сумму 2,25 млрд долларов. Мы уже получили 1,3 млрд, то есть 60 процентов от запрашиваемой суммы, это позволяет организовать гуманитарное реагирование», - сказал Абреу, которого цитирует Укринформ.
Он добавил, что поскольку война в Украине не заканчивается завтра, возможно, ООН довольно скоро пересмотрит эти цифры и обнародует новый запрос о помощи.
Представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам также проинформировал, что денежной помощью от системы ООН уже охвачено 700 тыс. временно перемещенных лиц в Украине. По его словам, после определенных задержек в начале программы, связанных с налаживанием системы регистрации, гуманитарные организации системы ООН вышли на «очень хороший масштаб расширения этой помощи» и планируют еженедельно увеличивать количество охваченных ею людей.
Гуманитарные организации ООН 25 апреля распространили новый призыв о предоставлении помощи Украине в объеме 2,25 млрд долларов США. Собранные средства пойдут на помощь 8,7 млн человек, большая часть из которых – женщины. Помощь предусматривает, в частности, доставку гуманитарных грузов в наиболее пострадавшие районы и денежные выплаты перемещенным лицам.
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