ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ГУМАНИТАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ООН МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА МЕСЯЦ СОБРАЛИ ДЛЯ УКРАИНЫ $1,3 МЛРД


13:22 18.05.2022

Гуманитарные организации ООН менее чем за месяц после обнародования нового призыва о предоставлении помощи Украине собрали 1,3 млрд долларов США, что составляет 60% от запрашиваемой суммы. Об этом сказал представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу на пресс-конференции на тему «Гуманитарный кризис в Украине во время войны и действия ООН в направлении его преодоления».

«ООН и гуманитарные партнеры… опубликовали призыв о сборе помощи для Украины на сумму 2,25 млрд долларов. Мы уже получили 1,3 млрд, то есть 60 процентов от запрашиваемой суммы, это позволяет организовать гуманитарное реагирование», - сказал Абреу, которого цитирует Укринформ.

Он добавил, что поскольку война в Украине не заканчивается завтра, возможно, ООН довольно скоро пересмотрит эти цифры и обнародует новый запрос о помощи.

Представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам также проинформировал, что денежной помощью от системы ООН уже охвачено 700 тыс. временно перемещенных лиц в Украине. По его словам, после определенных задержек в начале программы, связанных с налаживанием системы регистрации, гуманитарные организации системы ООН вышли на «очень хороший масштаб расширения этой помощи» и планируют еженедельно увеличивать количество охваченных ею людей.

Гуманитарные организации ООН 25 апреля распространили новый призыв о предоставлении помощи Украине в объеме 2,25 млрд долларов США. Собранные средства пойдут на помощь 8,7 млн человек, большая часть из которых – женщины. Помощь предусматривает, в частности, доставку гуманитарных грузов в наиболее пострадавшие районы и денежные выплаты перемещенным лицам.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.05.2022
валюта курс
EUR 2.6299
USD 2.5150
RUB 3.9596
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6487 +0.0188
USD 2.5195 +0.0045
RUB 3.9620 +0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6800 2.6800
USD 2.5370 2.5600
RUB 3.1000 3.9450
подробнее

Конвертация в банках
на 18.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0570 1.0660
EUR/RUB 67.5000 85.0000
USD/RUB 64.5000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте