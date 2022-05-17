ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


КОМИТЕТ ЕВРОПАРЛАМЕНТА ОДОБРИЛ ПРИОСТАНОВКУ НА ГОД ВВОЗНЫХ ПОШЛИН ЕС НА УКРАИНСКУЮ ПРОДУКЦИЮ


10:15 18.05.2022

Комитет Европейского парламента по международной торговле одобрил приостановку ввозных пошлин ЕС на украинскую продукцию на год для поддержки экономики Украины. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

“Депутаты Комитета по международной торговле одобрили предложение Европейской комиссии о временной либерализации торговли украинской продукцией из-за агрессии России, которая помешала Украине продолжать коммерческую деятельность с остальным миром. Принятые положения включают в себя полную приостановку импортных пошлин на промышленные товары, систему входных цен на фрукты и овощи, а также антидемпинговые пошлины и защитные меры по импорту стали на один год”, - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Проект текста Комитета по международной торговле был принят 38 голосами «за», 1 – «против» и 3 – «воздержались».

19 мая документ должен быть вынесен на голосование всего Европейского парламента и вступит в силу на следующий день после его опубликования в Официальном вестнике ЕС.

Как известно, ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, товарооборот, с которым в 2021 году составил более 40% внешней торговли страны. В свою очередь, Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.05.2022
валюта курс
EUR 2.6299
USD 2.5150
RUB 3.9596
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6299 +0.0158
USD 2.5150 +0.005
RUB 3.9596 +0.0114
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6700 2.6800
USD 2.5250 2.5600
RUB 3.1000 3.9500
подробнее

Конвертация в банках
на 18.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0570 1.0660
EUR/RUB 67.5000 85.0000
USD/RUB 64.0000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте