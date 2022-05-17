|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
КОМИТЕТ ЕВРОПАРЛАМЕНТА ОДОБРИЛ ПРИОСТАНОВКУ НА ГОД ВВОЗНЫХ ПОШЛИН ЕС НА УКРАИНСКУЮ ПРОДУКЦИЮ
10:15 18.05.2022
Комитет Европейского парламента по международной торговле одобрил приостановку ввозных пошлин ЕС на украинскую продукцию на год для поддержки экономики Украины. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
“Депутаты Комитета по международной торговле одобрили предложение Европейской комиссии о временной либерализации торговли украинской продукцией из-за агрессии России, которая помешала Украине продолжать коммерческую деятельность с остальным миром. Принятые положения включают в себя полную приостановку импортных пошлин на промышленные товары, систему входных цен на фрукты и овощи, а также антидемпинговые пошлины и защитные меры по импорту стали на один год”, - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Проект текста Комитета по международной торговле был принят 38 голосами «за», 1 – «против» и 3 – «воздержались».
19 мая документ должен быть вынесен на голосование всего Европейского парламента и вступит в силу на следующий день после его опубликования в Официальном вестнике ЕС.
Как известно, ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, товарооборот, с которым в 2021 году составил более 40% внешней торговли страны. В свою очередь, Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.05.2022
Курсы в банках
на 18.05.2022
Конвертация в банках
на 18.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте