Комитет Европейского парламента по международной торговле одобрил приостановку ввозных пошлин ЕС на украинскую продукцию на год для поддержки экономики Украины. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

“Депутаты Комитета по международной торговле одобрили предложение Европейской комиссии о временной либерализации торговли украинской продукцией из-за агрессии России, которая помешала Украине продолжать коммерческую деятельность с остальным миром. Принятые положения включают в себя полную приостановку импортных пошлин на промышленные товары, систему входных цен на фрукты и овощи, а также антидемпинговые пошлины и защитные меры по импорту стали на один год”, - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Проект текста Комитета по международной торговле был принят 38 голосами «за», 1 – «против» и 3 – «воздержались».

19 мая документ должен быть вынесен на голосование всего Европейского парламента и вступит в силу на следующий день после его опубликования в Официальном вестнике ЕС.

Как известно, ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, товарооборот, с которым в 2021 году составил более 40% внешней торговли страны. В свою очередь, Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС.