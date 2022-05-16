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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ИЗ УКРАИНЫ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕС ЗАМЕСТИТЬ 17% ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ГАЗА


10:52 17.05.2022

Украинская электроэнергия может заместить 17% экспорта российского газа, экспортируемого в Европейский Союз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

«Украина может помочь европейским странам избавиться от зависимости от российских энергоносителей благодаря экспорту электроэнергии. По нашим оценкам, электроэнергия из Украины может заместить около 17% экспортируемого в ЕС российского газа», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Как отмечают в Минэнерго, предложения по использованию экспортных мощностей украинской энергосистемы были озвучены на 25-й конференции Gazterm-2022, которая проходит 16-17 мая в Польше.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время выступления подчеркнул, что сейчас необходимы решительные действия со стороны правительств европейских государств по полному отказу от российских энергоносителей.

"Новая REpowerEU-стратегия должна предоставлять четкие решения в трех аспектах: как заменить российскую энергию, как прекратить российский контроль над энергетическими активами в Европе и как гарантировать, что такая ситуация больше не повторится", - сказал он.

Также украинская сторона еще раз подтвердила, что Украина остается надежным партнером Европы в сфере энергетики и готова внести существенный вклад в надежность поставок природного газа в европейские страны, в частности, благодаря мощным подземным хранилищам объемом 31 млрд куб. м. Около половины этих мощностей Украина готова предложить европейским компаниям для сезонных или стратегических запасов газа.

Как сообщалось, по словам министра энергетики Германа Галущенко, в украинской энергосистемы есть достаточный резерв мощности, чтобы обеспечить стабильный экспорт.

Укргидроэнерго и молдавская компания ENERGOCOM заключили экспортный контракт по продаже электроэнергии.
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