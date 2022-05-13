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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ХОРВАТИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА ПЕРЕЙДЕТ НА ЕВРО
11:36 14.05.2022
Парламент Хорватии большинством голосов одобрил закон о введении в республике евро в качестве официальной валюты, передает AP.
Согласно информации, за принятие нового закона проголосовали 117 депутатов, 13 парламентариев высказались против, а один воздержался.
Официальный переход Хорватии на использование евро в качестве основной денежной единицы намечен на 1 января 2023 года.
Хорватия, присоединившаяся к Европейскому союзу в 2013 году, остается одной из наиболее слабых экономик блока после войны 1992-1995 годов.
Правые партии в хорватском парламенте выступили против введения евро, заявив, что это увеличит бедность и окажет давление на граждан.
Обе валюты будут использоваться параллельно в течение нескольких месяцев после официального начала применения евро.
Экономика Хорватии зависит от доходов от туризма в летние месяцы. Каждый сезон страна привлекает сотни тысяч европейских и других туристов со всего мира.
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