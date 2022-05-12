Еврокомиссия намерена предоставить Украине более широкий доступ к европейскому рынку автомобильных и железнодорожных перевозок, чтобы открыть «линии солидарности» для транспортировки сельскохозяйственной продукции, предназначенной на экспорт, значительная часть которой заблокирована на территории Украины в результате российского вторжения. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«В рамках солидарности с Украиной Европейская комиссия сегодня представила пакет действий для помощи Украине в экспорте ее сельскохозяйственной продукции. После российского вторжения и блокады украинских портов была приостановлена доставка потребителям украинского зерна и других сельскохозяйственных товаров. Эта ситуация угрожает глобальной продовольственной безопасности, что свидетельствует о срочной необходимости альтернативной логистики и организации других путей доставки с использованием всех соответствующих моделей транспорта», – говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что «линии солидарности» будут использоваться не только для организации экспортных операций с зерном, но и для доставки других необходимых товаров, от гуманитарных грузов до удобрений и кормов для животных.

Еврокомиссия констатирует, что, несмотря на усилия по упрощению трансграничного сообщения между Украиной и ЕС, тысячи вагонов и грузовиков ожидают разрешений на пересечение границы с украинской стороны. Среднее время ожидания составляет 16 суток, а на некоторых участках – до 30 суток. Большое количество украинского зерна все еще находится на элеваторах, готовое к экспорту.

Есть и техническая проблема – украинские вагоны не совместимы с большинством железнодорожных путей в странах ЕС из-за отличий в ширине путей. Это требует альтернативных решений.

Поэтому Еврокомиссия вместе со странами-членами предложила срочные организационные меры. В частности, участникам рынка ЕС предлагается рассмотреть возможность предоставления дополнительных грузовых автомобилей и других мощностей для транспортировки украинского зерна. Чтобы ускорить процесс, Еврокомиссия создала специальную логистическую платформу для обеспечения упрощенного пересечения границ через «линии солидарности».

В свою очередь Украине и экспортерам предложено определить приоритетность транспортировки сельскохозяйственных грузов для максимально эффективного использования существующей инфраструктуры. С Украиной будет заключено специальное соглашение по организации автоперевозок, которое также позволит уменьшить количество «узких мест». Еврокомиссия изучит возможность предоставления финансовых гарантий владельцам автотранспорта, въезжающего на территорию Украины.

В то же время ЕК призвала национальные органы стран-членов максимально упростить процедуру пересечения границы.

Также организуются на территории ЕС временные хранилища для украинских товаров, которые будут использоваться при организации экспорта.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе Еврокомиссия предлагает целенаправленную работу по усовершенствованию транспортного сообщения между Украиной и ЕС, что предусматривает организацию новых транспортных коридоров и увеличение пропускной способности.

В частности, администрации фонда «Объединение Европы» (Connecting Europe Facility – CEF) предложено предоставить предложения по практическим шагам по улучшению транспортного сообщения, включая реконструкцию железной дороги и терминалов.

В этом контексте Европейская комиссия приняла решение о заключении соглашения высокого уровня с Украиной и обновлении карты Трансевропейской транспортной сети (TEN-T) в рамках политики ЕС по распространению этой сети на соседние страны.

По данным Еврокомиссии, в обычных условиях около 75 процентов украинского зерна идет на экспорт, что позволяет генерировать около 20 процентов от общего объема годовых экспортных поступлений. К началу войны через черноморские порты Украины перевозилось до 90 процентов от объема экспорта зерна и подсолнечника. На Европу, Китай и страны Африки приходилось около трети экспорта.

По оценке Еврокомиссии, с помощью ЕС из Украины в течение следующих трех месяцев должно быть перевезено не менее 20 миллионов тонн зерна, что является огромным вызовом с точки зрения логистики.