Снижение поставок нефти из российской федерации из-за санкций не оставит мир без этого энергоресурса. Об этом в ежемесячном отчете о состоянии мирового нефтяного рынка сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

"Ожидается, что со временем стабильно возрастающие объемы нефти из стран ОПЕК+ и США наряду с замедлением роста спроса компенсируют острый дефицит поставок на фоне ухудшения поставок из России. Кроме РФ, объем производства в остальном мире с мая по декабрь возрастет на 3,1 млн баррелей в сутки», - говорится в отчете, который цитирует Укринформ.

В МЭА добавили, что дефицит нефти удастся предупредить в результате замедления роста спроса на этот энергоресурс из-за карантинных мероприятий в Китае, где правительство пытается сдерживать распространение COVID-19.

"Неуклонный рост производства в других странах, в сочетании с замедлением роста спроса, особенно в Китае, как ожидается, позволит справиться с острым дефицитом поставок нефти в ближайшей перспективе", - пишет МЭА.

В агентстве также спрогнозировали, что резкое повышение розничных цен на бензин и замедление экономического роста в мире в значительной мере сдержат возобновление спроса на нефть до конца этого года и начала следующего.

Пока, по оценке МЭА, в России экспорт нефти держался примерно на довоенном уровне.

Впрочем, крупные торговые компании уже сворачивают соглашения с российскими компаниями "Роснефть", "Газпром Нефть" и "Транснефть", контролируемыми государством, предельный срок - 15 мая.

На данное время сокращение поставок нефти этими компаниями составило 1 млн баррелей в сутки в апреле, а во второй половине года эта цифра может возрасти до 3 млн баррелей в сутки, прогнозирует МЭА.

Как сообщалось, в марте Международное энергетическое агентство давало более критические прогнозы относительно возможного сокращения поставок нефти из-за антироссийских санкций и прогнозировало «глобальный шок из-за сокращения поставок».