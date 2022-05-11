Еврокомиссия запустила анонимный онлайн-инструмент для тех, кто готов сообщить о нарушениях санкций ЕС, введенных против России и Беларуси.

«Добровольно предоставив нам информацию о нарушениях санкций ЕС, о которых вам может быть известно, вы можете помочь нам расследовать такую практику и обеспечить соблюдение санкций в ЕС. Инструмент информирования о санкциях ЕС защищает личность поставщика информации и позволяет вам анонимно связываться с комиссией», - говорится в сообщении Еврокомиссии.