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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЕС ЗАПУСТИЛ САЙТ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ АНОНИМНЫХ ДАННЫХ О НАРУШЕНИИ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ


11:30 12.05.2022

Еврокомиссия запустила анонимный онлайн-инструмент для тех, кто готов сообщить о нарушениях санкций ЕС, введенных против России и Беларуси.

«Добровольно предоставив нам информацию о нарушениях санкций ЕС, о которых вам может быть известно, вы можете помочь нам расследовать такую практику и обеспечить соблюдение санкций в ЕС. Инструмент информирования о санкциях ЕС защищает личность поставщика информации и позволяет вам анонимно связываться с комиссией», - говорится в сообщении Еврокомиссии.
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