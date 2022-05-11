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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


СТРАНЫ ЕС СОГЛАСОВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОХРАНИЛИЩ


09:18 12.05.2022

Постоянные представители стран Евросоюза на уровне послов согласовали мандат на переговоры с Европарламентом о совместном использовании газовых хранилищ в интересах всех членов ЕС. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

«Эти предложения направлены на обеспечение заполнения всех мощностей газовых хранилищ в ЕС до следующего зимнего сезона, чтобы они могли совместно использоваться странами-членами по принципу солидарности. Мандат был согласован представителями стран-членов в рамках Coreper (Советов постоянных представителей ЕС – ред.)», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Предложенный мандат включает правила использования подземных газовых хранилищ и возможности учета запасов сжиженного природного газа (LNG). Он определяет обязательства стран-членов по созданию таких запасов исходя из среднего уровня потребления газа каждой из них за прошедшие пять лет. Это сделано для того, чтобы избежать непропорциональной нагрузки на страны, имеющие большие возможности для хранения газа.

Поскольку не у всех членов ЕС есть газовые хранилища на своей территории, предложения определяют правила доступа к ним на территории других стран, а также распределения финансовой нагрузки при заполнении хранилищ газом и их эксплуатации.

При этом послы стран ЕС предварительно согласовали правила обязательной сертификации всех операторов, включенных в эксплуатацию системы газовых хранилищ во избежание потенциальных рисков внешнего воздействия на эту критически важную инфраструктуру. Такие влияния могут подорвать безопасность энергоснабжения или другие интересы ЕС в сфере безопасности.

Представители стран-членов согласились, что предложенные обязательства по закачке определенных объемов газа в хранилища будут действовать, по крайней мере, до 31 декабря 2026 года. Переговорный мандат предусматривает определенные исключения из этих общих требований Кипра, Мальты и Ирландии с учетом того, что эти страны не имеют прямого соединения с газовой системой других членов ЕС.

Как отмечается, Еврокомиссия обнародовала свои предложения о совместном использовании газовых хранилищ 23 марта 2022 года. Европейский Совет 24-25 марта поручил Совету ЕС проработать эти предложения с учетом интересов и безопасности энергоснабжения всех стран. Таким образом, Французское председательство Совета ЕС начинает переговорный процесс с Европарламентом с целью быстрого принятия текста соглашения, которое вступит в силу после процедуры формального утверждения на уровне ЕС и Совета ЕС.
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