Пандемия и война путина против Украины являются главными причинами повышения цен на топливо и продовольствие в мире, США вместе с Европой ищут способы разблокирования поставок зерновых из Украины. Об этом президент США Джо Байден заявил во время выступления в Белом доме, посвященном действиям американского правительства по борьбе с инфляцией.

«Первая причина инфляции – это, конечно, пандемия… Еще одна причина – война путина в Украине. Мы видели в марте, что 60% всей инфляции за тот месяц была связана с повышением цен на бензозаправках», - заявил глава Белого дома, которого цитирует Укринформ.

Он подчеркнул, что война РФ также привела к росту цен на продовольствие, «поскольку Украина и Россия являются одними из крупнейших житниц в мире, обеспечивающих поставки пшеницы и кукурузы, которые сейчас, по сути, полностью остановились».

Байден отметил, что Украина имеет 20 миллионов тонн зерна на складах и хранилищах и пытается найти пути, как вывести его на мировой рынок, что снизило бы глобальные цены на продовольствие. При обычных обстоятельствах экспорт этого зерна уже давно бы начался, но этому мешает агрессия РФ, подчеркнул президент США.

«Поэтому мы работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы вывести эту продовольствие на мировой рынок, и это могло бы помочь снизить цены. Но это тяжело – опять же – из-за вторжения Путина и России в Украину», - подчеркнул Байден.

Он отметил, что последствия пандемии и война путина влияют не только на американский рынок, но и имеют глобальные масштабы. "Вот почему мы наблюдаем историческую инфляцию в странах по всему миру", - отметил президент США.

Как сообщалось, Россия в больших масштабах вывозит похищенное продовольствие с временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО), по состоянию на начало мая около 25 млн тонн зерна застряли в Украине, поскольку его невозможно вывезти из-за блокирования Россией морских портов и проблем с инфраструктурой.