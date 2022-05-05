Нижняя палата Конгресса США приняла проект закона H.R. 7691, предусматривающий дополнительные $40 миллиардов для реагирования на агрессию РФ против Украины

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, документ поддержали 368 законодателей, 57 высказались против. Теперь законопроект будет передан на рассмотрение Сената.

Как заявила перед голосованием автор законопроекта конгресвумен Роза ДеЛауро, Украине нужна срочная помощь, и США могут ее оказать.

«Мы несем моральную ответственность за оказание этой поддержки, чтобы помочь положить конец тяжелым потерям жизней, привлечь Путина и его сторонников к ответственности и защитить глобальную демократию», - заявила конгресвумен.

Законопроект предусматривает помощь Украине в защите суверенитета и демократии, привлечении российского руководства к ответственности, решении усиливающихся из-за войны проблем продовольственной безопасности во всем мире, а также в обеспечении важной поддержки беженцев.

Президент США Джо Байден 28 апреля направил в Конгресс предложение утвердить новый пакет реагирования на агрессию РФ, который предусматривал выделение $33 миллиардов в поддержку Украины. В процессе работы над документом законодатели предложили добавить еще несколько миллиардов на продовольственную помощь и военное оборудование для Украины.

В понедельник Байден утвердил закон о ленд-лизе для Украины, открывающий дополнительные возможности для запуска программы ускоренной помощи нашей стране. Однако для реализации этой помощи его необходимо наполнить реальными инструментами и решениями о выделении необходимых средств Украине.