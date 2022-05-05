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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


УКРАИНА И ПОЛЬША ОТМЕНИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОЕЗД ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ТОПЛИВА


16:59 06.05.2022

Министерства инфраструктуры Украины и Польши достигли договоренности об отмене разрешений для международных перевозчиков топлива. Об этом Министерство инфраструктуры Украины сообщает в Фейсбуке.

"Ракетные удары россии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Цель команды Министерства инфраструктуры в этих условиях – полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы. Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики. Благодарен польской стороне за конструктивную работу”, - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, которого цитирует Укринформ.

По его словам, Мининфраструктуры продолжит работу над упрощением грузовых перевозок и созданием максимально простых, понятных правил для перевозчиков необходимых Украине грузов.

Для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо пройти регистрацию путем заполнения формы. Заполнить форму нужно не позднее, чем за сутки до пересечения границы.

В апреле Украина и Польша договорились об увеличении объемов железнодорожных перевозок украинского экспорта в Европейский Союз и мировые рынки через Европу. В частности, стороны создадут совместное логистическое предприятие уже в ближайшее время.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус 5 мая заявил, что ситуация на рынке горючего обусловлена несколькими факторами. В частности, остановкой Кременчугского нефтеперерабатывающего завода из-за вражеских ракетных обстрелов. Кроме того, Россия осуществляла ракетные обстрелы нефтебаз, в результате чего уничтожены и повреждены 15 объектов.
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