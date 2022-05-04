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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ГЕРМАНИЯ ГОТОВИТ «ГАЗОВЫЙ» ЗАКОН ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАВИСИМОСТИ ОТ РОССИИ
11:06 05.05.2022
Власти ФРГ в ближайшее время планируют принять законы, направленные на скорейшее снижение энергетической зависимости от России. Об этом заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек на пресс-конференции по результатам правительственного совещания.
«Продолжается интенсивная законодательная работа над проектами, необходимыми для достижения независимости от импорта ископаемого топлива из России, к чему мы стремимся. Это, например, закон об ускоренном введении LNG (сжиженного газа), который мы подробно обсуждали и по которому до понедельника примем окончательное решение в правительстве, чтобы после обсуждения в депутатских группах его могли принять до летних каникул», - сказал Шольц, которого цитирует Укринформ.
В свою очередь Хабек пояснил, что этот закон сведет немецкие стандарты предоставления разрешений к минимуму, необходимому в Европе. Это позволит выдавать разрешения для терминалов и инфраструктуры LNG за несколько недель, а не месяцев.
Комментируя предложение Еврокомиссии о нефтяном эмбарго, которое Германия принципиально поддержала, Хабек отметил, что договорено о довольно продолжительном переходном периоде, чтобы принять все меры предосторожности. Он также подчеркнул необходимость должным образом подготовиться к отказу от российских энергоносителей солидарно, на общеевропейском уровне, прежде чем вводить санкции.
Как сообщалось, шестой пакет санкций ЕС против России включает эмбарго на импорт нефти.
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