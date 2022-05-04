Европейская комиссия согласовала схему государственной поддержки Германии для предприятий и компаний, терпящих потери вследствие российского вторжения в Украину. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Европейская комиссия одобрила защитную схему Германии с бюджетом около 11 миллиардов евро в поддержку компаний в разных секторах в контексте российского вторжения в Украину. Эта схема была одобрена в соответствии с Временными кризисными правилами относительно государственной помощи, которые были приняты Европейской комиссией 23 марта 2022 года», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Согласно схеме, вводимой Германией, государственная помощь будет регулироваться на федеральном, региональном уровнях, а также на уровне местных администраций и будет осуществляться в форме финансовых гарантий по кредитам или субсидированным кредитам. Учитывая высокий уровень экономической неопределенности, эта схема должна обеспечить надлежащий уровень ликвидности для компаний, попавших в затруднительное положение и нуждающихся в помощи.

Предусмотренные меры могут осуществляться во всех секторах экономики, за исключением кредитных и финансовых институтуций.

“Эта зонтичная схема позволит Германии ослабить экономическое влияние войны Путина против Украины и поддержать компании в разных секторах, пострадавших от кризиса и экономических санкций. Мы продолжаем поддерживать Украину и ее народ. В то же время мы работаем со странами-членами, чтобы обеспечить введение национальных схем поддержки, которые должны осуществляться вовремя, скоординированно и эффективно, с одновременной защитой правового поля на Едином рынке», - отметила по этому поводу исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер.