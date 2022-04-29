ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ФИНЛЯНДИИ РАЗРЫВАЕТ КОНТРАКТЫ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ С РФ


11:57 04.05.2022

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group начала процесс расторжения контрактов с российской стороной, связанных с грузовыми перевозками. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление компании.

В апреле VR Group сообщила о полном прекращении грузового сообщения между Россией и Финляндией. Финская компания подчеркнула, что движение будет полностью приостановлено до конца года.

«По нашим оценкам, до конца лета трафик сократится примерно на треть. Мы продолжаем переговоры о быстрой остановке сообщения. В любом случае, все российские грузоперевозки, обслуживаемые VR, прекратятся не позже, чем до конца года», - сказал и.о. управляющего директора VR Group Топи Симола.

Сейчас западные санкции не распространяются на железнодорожные перевозки между ЕС и Россией, поэтому VR придется расторгнуть контракты со своими финскими клиентами в соответствии с условиями договоров.

Поэтому VR Group ведет переговоры о продаже или прекращении деятельности своих филиалов Container Trans Scandinavian (CTS) и Freight One Scandinavian (FOS), а также своей российской "дочки" Finnlog.

CTS предоставляет услуги контейнерных перевозок, в ней VR принадлежит 50%, еще 50% – "Трансконтейнеру". FOS – логистическая компания, в которой VR владеет 50%, еще 50% – у "Первой грузовой компании".

Finnlog занимается арендой вагонов финским клиентам.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2022
валюта курс
EUR 2.7896
USD 2.6534
RUB 3.6694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7818 -0.0078
USD 2.6318 -0.0216
RUB 3.6903 +0.0209
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7320 2.7550
USD 2.6030 2.6150
RUB 2.9000 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 04.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0680
EUR/RUB 74.0000 95.0000
USD/RUB 71.0000 89.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте