Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group начала процесс расторжения контрактов с российской стороной, связанных с грузовыми перевозками. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление компании.

В апреле VR Group сообщила о полном прекращении грузового сообщения между Россией и Финляндией. Финская компания подчеркнула, что движение будет полностью приостановлено до конца года.

«По нашим оценкам, до конца лета трафик сократится примерно на треть. Мы продолжаем переговоры о быстрой остановке сообщения. В любом случае, все российские грузоперевозки, обслуживаемые VR, прекратятся не позже, чем до конца года», - сказал и.о. управляющего директора VR Group Топи Симола.

Сейчас западные санкции не распространяются на железнодорожные перевозки между ЕС и Россией, поэтому VR придется расторгнуть контракты со своими финскими клиентами в соответствии с условиями договоров.

Поэтому VR Group ведет переговоры о продаже или прекращении деятельности своих филиалов Container Trans Scandinavian (CTS) и Freight One Scandinavian (FOS), а также своей российской "дочки" Finnlog.

CTS предоставляет услуги контейнерных перевозок, в ней VR принадлежит 50%, еще 50% – "Трансконтейнеру". FOS – логистическая компания, в которой VR владеет 50%, еще 50% – у "Первой грузовой компании".

Finnlog занимается арендой вагонов финским клиентам.