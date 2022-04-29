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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ФИНЛЯНДИИ РАЗРЫВАЕТ КОНТРАКТЫ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ С РФ
11:57 04.05.2022
Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group начала процесс расторжения контрактов с российской стороной, связанных с грузовыми перевозками. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление компании.
В апреле VR Group сообщила о полном прекращении грузового сообщения между Россией и Финляндией. Финская компания подчеркнула, что движение будет полностью приостановлено до конца года.
«По нашим оценкам, до конца лета трафик сократится примерно на треть. Мы продолжаем переговоры о быстрой остановке сообщения. В любом случае, все российские грузоперевозки, обслуживаемые VR, прекратятся не позже, чем до конца года», - сказал и.о. управляющего директора VR Group Топи Симола.
Сейчас западные санкции не распространяются на железнодорожные перевозки между ЕС и Россией, поэтому VR придется расторгнуть контракты со своими финскими клиентами в соответствии с условиями договоров.
Поэтому VR Group ведет переговоры о продаже или прекращении деятельности своих филиалов Container Trans Scandinavian (CTS) и Freight One Scandinavian (FOS), а также своей российской "дочки" Finnlog.
CTS предоставляет услуги контейнерных перевозок, в ней VR принадлежит 50%, еще 50% – "Трансконтейнеру". FOS – логистическая компания, в которой VR владеет 50%, еще 50% – у "Первой грузовой компании".
Finnlog занимается арендой вагонов финским клиентам.
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