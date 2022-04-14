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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЕВРОСОЮЗ РАЗРАБАТЫВАЕТ ЭМБАРГО НА РОССИЙСКИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ
11:13 15.04.2022
Руководство Евросоюза работает над возможностью введения эмбарго на российские нефтепродукты, что станет одним из мощнейших ударов для остатков экономики РФ, которая и так существенно пострадала от санкций из-за развязанной кремлем войны в Украине. Об этом пишет The New York Times.
"Европейские чиновники и дипломаты утверждают, что ЕС сейчас продвигается в направлении введения поэтапного запрета, что даст Германии и другим странам время для поиска альтернативных поставщиков", - отмечается в сообщении, которое цитирует Укринформ.
При этом указывается, что решение о нефтяном эмбарго не будет выноситься на обсуждение внутри ЕС до 24 апреля, пока во Франции не пройдет второй тур выборов.
Ранее в апреле Евросоюз применил постепенное эмбарго на импорт российского угля, предусмотрев четырехмесячный переходный период для стран Евросоюза.
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