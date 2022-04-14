Руководство Евросоюза работает над возможностью введения эмбарго на российские нефтепродукты, что станет одним из мощнейших ударов для остатков экономики РФ, которая и так существенно пострадала от санкций из-за развязанной кремлем войны в Украине. Об этом пишет The New York Times.

"Европейские чиновники и дипломаты утверждают, что ЕС сейчас продвигается в направлении введения поэтапного запрета, что даст Германии и другим странам время для поиска альтернативных поставщиков", - отмечается в сообщении, которое цитирует Укринформ.

При этом указывается, что решение о нефтяном эмбарго не будет выноситься на обсуждение внутри ЕС до 24 апреля, пока во Франции не пройдет второй тур выборов.

Ранее в апреле Евросоюз применил постепенное эмбарго на импорт российского угля, предусмотрев четырехмесячный переходный период для стран Евросоюза.