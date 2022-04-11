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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
В ПОЛЬШЕ ЗАДЕРЖАЛИ КОНТРАБАНДУ БЕЛОРУССКИХ СИГАРЕТ НА БОЛЕЕ ЧЕМ $2,3 МЛН
12:10 12.04.2022
Польские таможенники изъяли почти 700 тыс. пачек белорусских сигарет, спрятанных в фуре, которая ехала из Литвы в Польшу.
При проверке грузовика на польских номерах выяснилось, что за несколькими деревянными паллетами находятся коробки с сигаретами.
Стоимость товара с налогами оценивается в более чем 10 млн злотых ($2,3 млн).
Контрабандой занимался 39-летний поляк, которому уже были предъявлены обвинения в районной прокуратуре Белостока.
В отношении водителя грузовика начато расследование, которое находится под надзором районной прокуратуры Белостока. Мужчина по решению суда временно арестован на 3 месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за контрабанду.
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