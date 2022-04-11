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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
НАЦБАНКИ УКРАИНЫ И ПОЛЬШИ ДОГОВОРИЛИСЬ ТЕСНО СОТРУДНИЧАТЬ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ
10:16 12.04.2022
Национальные банки Украины и Польши 11 апреля подписали меморандум по тесному сотрудничеству в условиях войны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Заключение меморандума является основой для расширения сотрудничества и будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке, а также установлению более тесных связей в финансовой и банковской сферах между странами.
"…Я искренне благодарен вам и вашей команде за тот огромный вклад в финансовую оборону нашей страны, который вы делаете с самого начала вторжения агрессора в Украину. Одним из безоговорочных доказательств этого решения Национального банка Польши открыть своп-линию на 1 миллиард долларов США…", – отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Речь идет об осуществлении операции валютного свопа гривна/доллар США в объеме до 1 млрд долларов США в эквиваленте, что позволило увеличить международные резервы Украины и поддержать макрофинансовую устойчивость.
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