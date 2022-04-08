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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


В МАРТЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕН ФАО ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛО


14:03 08.04.2022

Война в Черноморском регионе спровоцировала потрясения на рынках основных зерновых культур и растительных масел, в результате чего мировые цены на продовольственные товары в марте резко выросли и достигли максимального исторического уровня. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

В частности, индекс продовольственных цен ФАО, с помощью которого отслеживают ежемесячные изменения мировых цен на наиболее распространенное продовольствие, в марте достиг отметки 159,3, что на 12,6 процентных пункта выше, чем в феврале.

Значение индекса цен на зерновые ФАО в марте оказалось на 17,1% выше, чем в феврале, что было обусловлено значительным ростом цен на пшеницу и все фуражные зерновые, главным образом вследствие войны на Украине. Мировые цены на пшеницу в течение месяца взлетели на 19,7%, чему также способствовали опасения относительно состояния посевов в Соединенных Штатах Америки. Цены на кукурузу за месяц выросли на 19,1 процента, достигнув рекордного уровня, и, кроме того, рост цен затронул ячмень и сорго.

В то же время в результате разнонаправленной динамики цен на рис из разных стран и разного качества среднее значение котировок этого вида зерновых в марте практически не изменилось и оказалось на 10 процентов ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Индекс цен на растительные масла ФАО вырос на 23,2% в результате роста котировок подсолнечного масла, ведущим мировым экспортером которого является Украина. Цены на пальмовое, соевое и рапсовое масло также заметно выросли в результате повышения цен на подсолнечное масло и сырую нефть, при этом в случае соевого масла фактором, оказавшим дополнительную поддержку котировкам, стали опасения относительно сокращения экспорта из Южной Америки.

Среднее значение индекса цен на сахар ФАО увеличилось на 6,7% по сравнению с февралем, нивелировав предыдущее снижение, и оказалось на 20% выше, чем в марте 2021 года. Основная причина увеличения котировок сахара – рост цен на сырую нефть и повышение обменного курса бразильского реала, однако благоприятные прогнозы по производству в Индии предотвратили более значительное их увеличение в этом месяце.

Также выросли цены на мясо. Так, в марте индекс цен ФАО на мясо вырос на 4,8 процентных пункта и достиг рекордного высокого уровня. Индекс цен на молочные продукты с февраля повысился на 2,6%, а за год - на 23,6%.
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