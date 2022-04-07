|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ПРИНЯТЫЙ ЕВРОСОЮЗОМ ПЯТЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ ЗАТРОНУЛ И БЕЛАРУСЬ
12:50 08.04.2022
Министры иностранных дел стран ЕС на заседании в Брюсселе 8 апреля 2022 года утвердили пятый пакет санкций в отношении России за развязанную войну против Украины.
Следует отметить, что дополнительные санкционные меры затронули и Беларусь.
В частности, вводится запрет на автомобильные грузоперевозки российских и белорусских автотранспортных компаний на территории ЕС, включая транзит. Исключение составляет транспортировка ряда продукции - фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной, а также перевозка гуманитарной помощи.
Кроме того, российским кораблям и судам под российским флагом запрещено заходить в порты Евросоюза, исключение составляют суда, перевозящие сельскохозяйственную продукцию, продовольствие, гуманитарную помощь и энергоносители.
ЕС также вводит эмбарго на импорт из России угля и других твердых ископаемых энергоносителей с августа 2022 года. Помимо этого, Брюссель запрещает поставки высокотехнологичных товаров в РФ. Новый пакет санкций предполагает полный запрет в ЕС транзакций для четырех российских банков, включая ВТБ.
Санкции также предусматривают дальнейшие ограничения торговли с РФ. В частности, речь идет об экспорте в РФ реактивных двигателей, квантовых компьютеров, полупроводников, программного обеспечения и транспортноого оборудования объем которых оценивается в 10 млрд евро. В перечень штрафных мер также вошел запрет на импорт из РФ древесины, цемента и морепродуктов из России на сумму 5,5 млрд евро.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2022
Курсы в банках
на 08.04.2022
Конвертация в банках
на 08.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте