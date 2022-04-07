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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
КОНГРЕСС США ПРИНЯЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИМПОРТА НЕФТИ И ГАЗА ИЗ РОССИИ
10:33 08.04.2022
Обе палаты Конгресса США приняли законопроект о запрещении на законодательном уровне импорта нефти и газа из России.
Голосование состоялось в четверг, 7 апреля.
В частности, Сенат единогласно принял законопроект, Палата представителей поддержала инициативу подавляющим большинством (413 против 9-ти). Теперь документ отправлен на подпись главе Белого дома.
«Сенат сейчас проголосовал за отмену постоянных нормальных торговых отношений с Россией. Кроме того, Сенат сейчас проголосовал за запрещение импорта нефти из России. Американский народ – вместе с народом Украины», - подчеркнул в этой связи сенатор Чак Шумер.
Как сообщал Укринформ, 8 марта администрация Байдена объявила, что указом президента вводит запрет на импорт российской нефти, газа и других энергоносителей на американский рынок. Решение Конгресса США закрепить эту норму на законодательном уровне означает, что она может быть отменена только при согласии главного законодательного органа США.
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