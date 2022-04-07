Обе палаты Конгресса США приняли законопроект о запрещении на законодательном уровне импорта нефти и газа из России.

Голосование состоялось в четверг, 7 апреля.

В частности, Сенат единогласно принял законопроект, Палата представителей поддержала инициативу подавляющим большинством (413 против 9-ти). Теперь документ отправлен на подпись главе Белого дома.

«Сенат сейчас проголосовал за отмену постоянных нормальных торговых отношений с Россией. Кроме того, Сенат сейчас проголосовал за запрещение импорта нефти из России. Американский народ – вместе с народом Украины», - подчеркнул в этой связи сенатор Чак Шумер.

Как сообщал Укринформ, 8 марта администрация Байдена объявила, что указом президента вводит запрет на импорт российской нефти, газа и других энергоносителей на американский рынок. Решение Конгресса США закрепить эту норму на законодательном уровне означает, что она может быть отменена только при согласии главного законодательного органа США.