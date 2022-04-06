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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ПОЛЬША ПЛАНИРУЕТ ИМПОРТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ИЗ УКРАИНЫ
15:38 06.04.2022
Польская компания Orlen Synthos Green Energy, основанная PKN Orlen (Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna) и Synthos Green Energy, собирается инвестировать в проект, предусматривающий импорт электроэнергии из Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в Телеграме.
Отмечается, что его реализация будет способствовать удовлетворению потребностей польской промышленности в электроэнергии и снизит зависимость Польши от углеводородных источников энергии.
Согласно сообщению PKN Orlen, инвестиции будут способствовать стабилизации и диверсификации источников поставок энергоносителей в Польшу, усилят энергетическую безопасность страны, а также реально повлияют и на улучшение экономической ситуации в Украине.
Orlen Synthos Green Energy проведет модернизацию энергетической инфраструктуры и ряд технических мер, необходимых для реализации этого проекта.
Предполагается, что электроэнергия в Польшу будет поступать из Хмельницкой АЭС.
Как сообщалось, 24 февраля Украина окончательно отсоединилась от энергетической системы России и Беларуси и 16 марта присоединилась к европейской энергосети.
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