Польская компания Orlen Synthos Green Energy, основанная PKN Orlen (Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna) и Synthos Green Energy, собирается инвестировать в проект, предусматривающий импорт электроэнергии из Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в Телеграме.

Отмечается, что его реализация будет способствовать удовлетворению потребностей польской промышленности в электроэнергии и снизит зависимость Польши от углеводородных источников энергии.

Согласно сообщению PKN Orlen, инвестиции будут способствовать стабилизации и диверсификации источников поставок энергоносителей в Польшу, усилят энергетическую безопасность страны, а также реально повлияют и на улучшение экономической ситуации в Украине.

Orlen Synthos Green Energy проведет модернизацию энергетической инфраструктуры и ряд технических мер, необходимых для реализации этого проекта.

Предполагается, что электроэнергия в Польшу будет поступать из Хмельницкой АЭС.

Как сообщалось, 24 февраля Украина окончательно отсоединилась от энергетической системы России и Беларуси и 16 марта присоединилась к европейской энергосети.