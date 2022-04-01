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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЗАПУСТИЛСЯ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СВЯЗЕЙ С РОССИЙСКИМИ И БЕЛОРУССКИМИ АКТИВАМИ
10:00 04.04.2022
Запустилась платформа RuAssets, которая выявляет причастность компаний и людей из разных уголков мира к российским и белорусским национальным публичным деятелям с целью замораживания их счетов и ареста имущества. Об этом сообщает YouControl.
Система также сигнализирует о связи с подсанкционными лицами, военными террористами и пропагандистами. Учредители говорят, что инструмент призван разоблачить виновных в оккупации Украины и предупредить весь мир об угрозе сотрудничества с бизнесом с связи с РФ или РБ.
"Ведь для компаний такое сотрудничество – значительные риски: санкционные, финансовые, операционные, репутационные", - говорится в сообщении.
Учредители также говорят, что инструмент может помогать в частности правоохранительным органам и органам государственной власти – для поиска российских и белорусских активов за пределами стран-агрессоров, а также бизнесу – для проверки существующих или новых контрагентов на связанность с компаниями и лицами из России и Беларуси.
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