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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЕС СОЗДАСТ СПЕЦФОНД ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УКРАИНЫ


11:50 25.03.2022

Евросоюз обязался создать Трастовый фонд солидарности с Украиной для ее восстановления. Об этом говорится в 8-м пункте заключений саммита ЕС.

Принимая во внимание разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией России, ЕС обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения неотложных нужд государства, а после войны – для восстановления демократической Украины, сообщает УНИАН.

С этой целью Европейский Союз соглашается создать Трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает к участию международных партнеров, а также призывает к немедленной подготовки.

ЕС "призвал комиссию продолжать оказывать техническую помощь для проведения реформ в стране".

ЕС также призвал к своевременной организации международной конференции по сбору средств в рамках фонда.

По подсчетам KSE, ущерб инфраструктуре вследствие вторжения РФ 24 февраля уже составил 62-119 миллиардов долларов; убытки населения, объектов социальной и медицинской инфраструктуры — до 10 миллиардов долларов.
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