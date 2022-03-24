Самые мощные страны планеты обязуются позаботиться о том, чтобы из-за войны между двумя крупнейшими странами Европы в мире не дошло до кризиса голода. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств G7 по результатам их встречи в Брюсселе 24 марта.

Война Путина ставит под угрозу восстановление мировой экономики, подрывает устойчивость глобальных цепей поставок и будет оказывать серьезное влияние на наиболее нестабильные страны, признают лидеры G7 и обещают свою поддержку наиболее уязвимым, сообщает Укринформ.

В частности, это касается предотвращения глобального продовольственного кризиса, поскольку в краткосрочной перспективе война президента путина усиливает давление на глобальную продовольственную безопасность. Введенные санкции против России, отмечают при этом политики, учитывают необходимость избегать влияния на мировую торговлю сельскохозяйственной продукцией.

Страны "Большой семерки" будут последовательно использовать все инструменты и механизмы финансирования, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и сделать аграрный сектор устойчивым в соответствии с климатическими и экологическими целями. Они «будут стремиться обеспечить стабильные поставки продуктов питания в Украину и поддерживать постоянные усилия украинского производства».

Лидеры стран G7 будут сотрудничать с соответствующими международными органами, такими как Всемирная продовольственная программа (WFP) и параллельно с многосторонними банками развития и международными финансовыми учреждениями увеличивать общий вклад в эти органы для поддержки стран, сталкивающихся с острыми проблемами в обеспечении продовольствием.

Подписавшиеся заявления призывают созвать внеочередное заседание Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), чтобы рассмотреть последствия российской агрессии против Украины для мировой продовольственной безопасности и сельского хозяйства. Они призывают всех участников Информационной системы сельскохозяйственного рынка (AMIS) продолжать обмен информацией и изучить способы держать цены под контролем.

Страны обещают избегать запретов на экспорт и других мер, ограничивающих торговлю, поддерживать открытые и прозрачные рынки и призывают других делать то же, в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

Лидеры G7 также обещают предпринять дальнейшие шаги, чтобы уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей, обеспечить безопасную их альтернативу и стабильную поставку, а также тесно координировать усилия в случае возможных перебоев в поставках. Они будут активно поддерживать страны, которые также хотят постепенно освободиться от зависимости от российского импорта газа, нефти и угля.

Подписанты заявления призывают страны – производители нефти и газа действовать ответственно и увеличивать поставки на международные рынки, ОПЕК играет в этом ключевую роль.

"Мы будем работать с ними и всеми партнерами, чтобы обеспечить стабильное и стабильное глобальное энергоснабжение", - заявляют лидеры "Большой семерки". Они также отмечают, что кризис укрепляет их решимость достичь климатических целей путем ускоренного снижения зависимости от ископаемого топлива и перехода на чистую энергию.

Саммит G7 состоялся 24 марта в Брюсселе по инициативе председательствующей в Группе Германии.