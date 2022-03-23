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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
США СНОВА ОТКРЫЛИ БЕСПОШЛИННЫЙ ДОСТУП ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ СТАЛИ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
10:53 24.03.2022
Великобритания и США после введения санкций против России договорились о беспошлинном доступе для британских экспортеров стали и алюминия на американский рынок. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление правительства Великобритании.
«США объявили о широкой отмене пошлин, снова открыв беспошлинный доступ для экспортеров стали и алюминия из Великобритании в США», - говорится в сообщении.
Также указывается, что в ответ Британия сняла тарифы на поставки с американских товаров, включая виски, джинсовые изделия и мотоциклы.
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