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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


УКРАИНА ИНИЦИИРУЕТ ВНЕСЕНИЕ БЕЛАРУСИ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК FATF


13:19 16.03.2022

Госслужба финансового мониторинга Украины призывает руководителей Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) признать Беларусь страной, распространяющей оружие массового поражения, и внести ее в "черный список" FATF. Об этом сообщается на Фейсбук-странице Госфинмониторинга.

«При поддержке и содействии Беларуси (логистика, аэропорты, военные базы, оружие и военная техника, военнослужащие и т.д.) Россия продолжает открытую агрессию против Украины. …По сути, территория РБ при содействии и поддержке политического руководства этого государства выступает плацдармом для осуществления вооруженной агрессии против Украины», - говорится в сообщении.

В этой связи председатель Госфинмониторинга инициировал обращение к президенту FATF с призывом признать Беларусь страной, распространяющей оружие массового уничтожения, и внести ее в "черный список" FATF.

Кроме того, «учитывая, что действия Беларуси, которые в соответствии с рядом международных конвенций считаются преступлениями терроризма и распространения оружия массового уничтожения, председателем Госфинмониторинга также инициировано обращение к главе Эгмонтской группы и исполнительному секретарю Эгмонтской группы с настойчивым призывом прекратить доступ Беларуси к защищенному каналу связи группы и лишить ее членства в данной организации».

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) — межправительственный орган, целью которого является развитие и внедрение на международном уровне мер и стандартов по борьбе с отмыванием денег. Одним из направлений деятельности FATF является определение так называемых некооперативных стран и территорий и составление их перечня ("черного списка"). Хотя внесение страны в этот список и не ведет к "автоматическому" применению санкций со стороны мирового сообщества, оно свидетельствует о минимальном уровне доверия к ней со стороны зарубежных инвесторов.

Эгмонтская группа – объединение финансовых разведок 165 стран.
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