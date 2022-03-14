Европейский Союз обнародовал во вторник новый, четвертый, пакет санкций, который ужесточает ограничительные мероприятия против лиц и учреждений в Российской Федерации, причастных к власти и войне. Такая информация обнародована на сайте Европейского Совета.

"По итогам неформальной встречи глав государств и правительств ЕС 10-11 марта, совет ЕС сегодня решил применить четвертый пакет экономических и индивидуальных санкций в связи с военной агрессией России против Украины", - говорится в сообщении.

В частности, новое решение Совета ЕС предусматривает запрет всех финансовых трансакций для определенных российских предприятий государственной собственности, а также запрет на доступ к любым кредитным рейтинговым услугам или к любой подписке на получение услуг в связи с кредитным рейтингом для всех российских физических лиц и учреждений.

Совет ЕС своим решением расширил перечень лиц, имеющих связь с секторами обороны и промышленности России, на которых налагаются более жесткие экспортные ограничения по поставке товаров двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут использоваться Россией для укрепления собственных секторов обороны и безопасности.

Новые санкции запрещают новые инвестиции в энергетический сектор России, а также налагают широкие ограничения на экспорт оборудования, технологий и услуг в сфере энергетической промышленности. Новые мероприятия также предполагают дальнейшие ограничения в торговле железом и сталью, а также товарами роскоши.

Кроме того, Совет ЕС решил наложить санкции на ключевых олигархов, лоббистов и пропагандистов, продвигающих кремлевские нарративы по ситуации в Украине, а также на ключевые компании в военной сфере, в секторах авиации, производстве товаров двойного назначения, в судостроительстве и в области машиностроения.

Отдельным решением Совет ЕС предоставил «зеленый свет» Еврокомиссии в присоединении от имени ЕС к многостороннему заявлению в связи с агрессией Российской Федерации против Украины при поддержке Беларуси, которая, как ожидается, будет принята в рамках Всемирной торговой организации.

«Как и другие члены, участвующие в этом заявлении, ЕС подтверждает готовность принять меры, которые считает необходимыми, чтобы защитить свои жизненные интересы в сфере безопасности. Они могут включать действия по поддержке Украины или действия по отмене облегчений или других обязательств в формате отношения к странам наибольшего содействия в отношении товаров и услуг из российской федерации. Кроме того, учитывая практическую поддержку белорусской стороны этих действий Российской Федерации, ЕС считает, что процесс ее вступления в ЕС должен быть приостановлен», - говорится в документе.

Принятый сегодня правовой акт будет обнародован в Официальном журнале ЕС.