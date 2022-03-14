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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ВЛАСТИ ИТАЛИИ ХОТЯТ НАЙТИ ЗАМЕНУ ДЛЯ ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА ИМПОРТИРУЕМОГО ИЗ РФ ГАЗА
10:23 15.03.2022
Власти Италии ведут переговоры с Алжиром и Ливией о производстве энергии из возобновляемых источников, а с руководителями Туниса – о поставках водородного топлива. Об этом сообщает La 7 со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
"У Италии много партнеров в мире", - заявил он.
Ди Майо уточнил, что недавно совершил несколько рабочих поездок, в частности – в Алжир и Катар, чтобы договориться о расширении энергетического сотрудничества, передает Укринформ.
"Это должно позволить уменьшить зависимость Италии от российского газа", – сказал он.
Италия считается одной из наиболее зависимых от российского газа страной ЕС. По состоянию на конец 2021 г. доля РФ в структуре итальянского импорта газа составила 43%. В свою очередь доля российского газа в энергетике Италии составляет 19%, что существенно опережает даже Германию (12%).
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