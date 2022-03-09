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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


МАГАТЭ ПОТЕРЯЛО КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМ МАТЕРИАЛОМ ЧАЭС И ЗАЭС


11:44 10.03.2022

Данные с систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской и Запорожской атомных элекстростанциях перестали поступать в МАГАТЭ. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии в Твитере.

"В МАГАТЭ перестали поступать данные с систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси выразил обеспокоенность по поводу внезапного прекращения поступления таких данных в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене с этих двух объектов, на которых находится большое количество ядерного материала в виде отработавшего или свежего ядерного топлива и ядерного материала других типов.

Как отмечается, причину сбоя в передаче данных по гарантиям не удалось оперативно установить. При этом продолжают поступать соответствующие данные с других ядерных объектов на Украине, в том числе с трех других атомных электростанций.

«Дистанционная передача данных с оборудования МАГАТЭ для целей гарантий, расположенного на ядерных объектах по всему миру, представляет собой важный компонент осуществления гарантий как на Украине, так и в других странах мира. Такие системы установлены на нескольких объектах на территории Украины, в том числе на всех атомных электростанциях. Они позволяют нам осуществлять контроль за ядерным материалом и деятельностью на этих объектах в отсутствие наших инспекторов», - отметил генеральный директор.

По его словам, несмотря на наличие технических средств, обеспечивающих локальное хранение данных, существует неопределенность в отношении емкости хранилища и рабочего состояния систем мониторинга.

Посредством технических мер по обеспечению гарантий МАГАТЭ проверяет, соблюдают ли страны свои международно-правовые обязательства по использованию ядерного материала и технологий исключительно в мирных целях.

Что касается состояния эксплуатируемых на Украине атомных электростанций, регулирующий орган сообщил, что из 15 находящихся в стране энергоблоков продолжают работать 8, в том числе 2 на Запорожской АЭС. Уровни излучения на площадках остаются в норме, отметил Гросси.

Оператор информировал МАГАТЭ, что две линии электропередач на ЗАЭС были повреждены, на настоящий момент на станции остались в наличии две линии электропередач, плюс одна в резерве. Оператор сообщил также, что потребности АЭС во внешнем энергоснабжении могут быть удовлетворены при наличии одной линии электропередач. Кроме того, дизельные генераторы находятся в рабочем состоянии и готовы обеспечивать резервное питание.

«Тем не менее это еще один пример того, как был нарушен один из компонентов безопасности, касающийся обеспечения надежного внешнего энергоснабжения всех ядерных объектов от электросети», — заявил Гросси.

Кроме того, регулирующий орган сообщил, что трансформатор энергоблока 6 был выведен из эксплуатации и проходит аварийный ремонт после того, как было выявлено повреждение его системы охлаждения в результате событий 4 марта.

"Эти последние события усилили растущую обеспокоенность МАГАТЭ относительно воздействия конфликта в Украине с точки зрения безопасности, физической безопасности и гарантий на ядерные объекты страны", - подчеркивают в МАГАТЭ.

Отмечается, что Гросси 10 марта едет в Анталью по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

«На встречах там я надеюсь достичь прогресса по неотложному вопросу обеспечения безопасности и физической безопасности ядерных объектов Украины. Нам нужно действовать немедленно», - сказал он.

Как сообщалось, ЗАЭС находится под контролем российских военных с 4 марта. Чернобыльскую АЭС оккупанты захватили 24 февраля, с тех пор на атомной станции нет возможности сменить персонал.

В результате действий российских оккупантов ЧАЭС полностью обесточена. Боевые действия продолжаются. В связи с этим провести ремонтные работы и возобновить энергопитание пока невозможно.

По оценке МАГАТЭ, обесточивание Чернобыльской АЭС не имеет "критического влияния на безопасность".
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