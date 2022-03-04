Мировые цены на продовольствие в феврале достигли исторического рекорда, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен в феврале составил 140,7 пункта, что на 3,9% выше, чем в январе, и на 24,1% превышает показатель февраля прошлого года. Наиболее значительный рост продемонстрировали цены на растительные масла и молочную продукцию.

Индекс цен на растительные масла увеличился на 8,5% по сравнению с январем и стал рекордным, главным образом, из-за повышения котировок пальмового, соевого и подсолнечного масел. "Резкий рост в значительной мере обусловлен устойчивым мировым импортным спросом на фоне сокращения предложения из-за снижения поставок пальмового масла из Индонезии - главного мирового экспортера, ухудшения видов на урожай сои в Южной Америке и опасения в связи с возможным снижением экспорта подсолнечного масла из-за перебоев в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Индекс цен на молочную продукцию в феврале оказался на 6,4% выше его январского значения из-за более низкого, чем ожидалось ранее, предложения молока в Западной Европе и Океании, а также стабильного импортного спроса, особенно в Северной Азии и на Ближнем Востоке.

Индекс цен на зерновые вырос на 3%. Причина - рост котировок фуражных зерновых. Так, из-за сохраняющихся неблагоприятных условий для посевов в Южной Америке, роста цен на пшеницу и неопределенности в отношении поставок кукурузы с Украины международные цены на кукурузу увеличились на 5,1%. Мировые цены на пшеницу выросли на 2,1% в основном из-за неопределенности в связи с поставками на международные рынки из черноморских портов. Международные цены на рис выросли на 1,1%, чему способствовал высокий спрос на душистый рис из-за высокого спроса на ароматные сорта риса со стороны покупателей из азиатских стран Ближнего Востока и роста курса валют некоторых экспортеров по отношению к доллару.

Индекс цен на мясо вырос на 1,1% по сравнению с январем. В частности, международные котировки говядины достигли нового рекордного уровня, чему способствовал высокий мировой импортный спрос на фоне снижения поставок убойного скота в Бразилии. При этом цены на свинину выросли незначительно, а котировки баранины и мяса птицы снизились, что отчасти объясняется высоким экспортным предложением Океании и сокращением импорта Китаем после завершения празднования китайского Нового года.

Индекс цен на сахар снизился на 1,9% на фоне благоприятных видов на урожай в основных странах-экспортерах, таких как Индия и Таиланд, а также улучшения погодных условий в Бразилии.

"Обеспокоенность в связи с состоянием посевов и наличием достаточных экспортных запасов - лишь одна из причин текущего роста цен на продовольствие по всему миру. Еще сильнее рост цен на продовольствие подогревают факторы, не связанные с его производством, а именно ситуация в секторе энергетики, производства удобрений и кормов, - считает экономист ФАО Упали Галкети Аратчилаге, слова которого приводятся в пресс-релизе. - Все эти факторы ведут к снижению нормы прибыли производителей продовольствия, вынуждая их отказыватьcя от инвестиций и расширения производства".

Поскольку индекс продовольственных цен отражает среднее изменение цен по итогам месяца, его февральское значение лишь отчасти учитывает последствия для рынков, вытекающие из конфликта на Украине, говорится в пресс-релизе.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.