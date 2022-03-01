Корпорация по предоставлению финансовых услуг American Express присоединяется к крупным международным компаниям, разрывающим связи с Россией из-за развязанной ею войны против Украины. Об этом заявил председатель правления и генеральный директор American Express Стивен Скери в памятке для сотрудников компании, видеозапись которой разместил портал Yahoo Finance.

«С самого начала этого кризиса мы соблюдаем американские и международные санкции, что привело к прекращению отношений с попавшими под действие российскими банками-партнерами, и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации», - заявил гендиректор.