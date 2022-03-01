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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
AMERICAN EXPRESS ПРЕКРАЩАЕТ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЙСКИМИ БАНКАМИ
12:33 02.03.2022
Корпорация по предоставлению финансовых услуг American Express присоединяется к крупным международным компаниям, разрывающим связи с Россией из-за развязанной ею войны против Украины. Об этом заявил председатель правления и генеральный директор American Express Стивен Скери в памятке для сотрудников компании, видеозапись которой разместил портал Yahoo Finance.
«С самого начала этого кризиса мы соблюдаем американские и международные санкции, что привело к прекращению отношений с попавшими под действие российскими банками-партнерами, и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации», - заявил гендиректор.
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