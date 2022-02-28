ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ NORD STREAM 2 AG В ШВЕЙЦАРСКОМ ЦУГЕ УВОЛЕН


11:48 01.03.2022

Компания Nord Stream 2 AG - оператор газопровода "Северный поток - 2" - была вынуждена уволить весь свой персонал в швейцарском городе Цуг в свете заморозки сертификации проекта в Германии и введения санкций США в отношении фирмы.

Речь идет о более чем 140 сотрудниках, рассказал начальник федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Ги Пармелен в эфире общественно-правовой медиакомпании RTS в понедельник, 28 февраля. Сам оператор газопровода на момент публикации не комментировал ситуацию, пишет Deutsche Welle.

Штрафные меры Вашингтона в адрес компании были введены 23 февраля в ответ на признание Москвой независимости самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик". Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден до этого отказывался от санкций в отношении Nord Stream 2 AG из уважения к Германии.

На следующий день после введения ограничительных мер президент РФ Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе". Решение Кремля вызвало резкое осуждение множества стран. Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров были внесены в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Австралии, Канады и Японии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.03.2022
валюта курс
EUR 3.4299
USD 3.0744
RUB 2.9757
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.02.2022
валюта курс +/-
EUR 3.4299 +0.3426
USD 3.0744 +0.3147
RUB 2.9757 -0.3221
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3300 3.5800
USD 2.9900 3.1800
RUB 2.8500 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 01.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1300
EUR/RUB 108.2000 110.0000
USD/RUB 91.1800 100.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте