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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ NORD STREAM 2 AG В ШВЕЙЦАРСКОМ ЦУГЕ УВОЛЕН
11:48 01.03.2022
Компания Nord Stream 2 AG - оператор газопровода "Северный поток - 2" - была вынуждена уволить весь свой персонал в швейцарском городе Цуг в свете заморозки сертификации проекта в Германии и введения санкций США в отношении фирмы.
Речь идет о более чем 140 сотрудниках, рассказал начальник федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Ги Пармелен в эфире общественно-правовой медиакомпании RTS в понедельник, 28 февраля. Сам оператор газопровода на момент публикации не комментировал ситуацию, пишет Deutsche Welle.
Штрафные меры Вашингтона в адрес компании были введены 23 февраля в ответ на признание Москвой независимости самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик". Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден до этого отказывался от санкций в отношении Nord Stream 2 AG из уважения к Германии.
На следующий день после введения ограничительных мер президент РФ Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе". Решение Кремля вызвало резкое осуждение множества стран. Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров были внесены в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Австралии, Канады и Японии.
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