Европейский Союз официально начал процедуру рассмотрения заявки Украины на членство Об этом сообщил представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов у Твиттере.

В частности, Ченцов вручил подписанную Президентом Владимиром Зеленским заявку Украины на вступление в Евросоюз постоянному представителю Франции, председательствующей в Совете ЕС, Филиппу Леглизу-Косту.

"Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата", - отметил дипломат, которого цитирует Укринформ.

Как сообщалось, утром 28 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти обращаются в ЕС о безотлагательном присоединении Украины по специальной процедуре. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что соответствующая заявка готовится. Позже Зеленский подписал документ.

Вечером того же дня президент сообщил, что заявка на членство Украины в Евросоюзе уже доставлена в Брюссель.