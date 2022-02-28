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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЕВРОСОЮЗ НАЧАЛ ПРОЦЕДУРУ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ УКРАИНЫ НА ВСТУПЛЕНИЕ
09:03 01.03.2022
Европейский Союз официально начал процедуру рассмотрения заявки Украины на членство Об этом сообщил представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов у Твиттере.
В частности, Ченцов вручил подписанную Президентом Владимиром Зеленским заявку Украины на вступление в Евросоюз постоянному представителю Франции, председательствующей в Совете ЕС, Филиппу Леглизу-Косту.
"Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата", - отметил дипломат, которого цитирует Укринформ.
Как сообщалось, утром 28 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти обращаются в ЕС о безотлагательном присоединении Украины по специальной процедуре. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что соответствующая заявка готовится. Позже Зеленский подписал документ.
Вечером того же дня президент сообщил, что заявка на членство Украины в Евросоюзе уже доставлена в Брюссель.
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