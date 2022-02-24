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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


НАЦБАНК ПОЛЬШИ ПРЕДОСТАВИТ УКРАИНЕ ВАЛЮТНЫЙ СВОП НА €900 МЛН


11:56 25.02.2022

Национальный банк Польши предоставит Нацбанку Украины валютный своп на сумму 4 млрд злотых (около 900 млн евро). Об этом сообщил в четверг Нацбанк РП.

"Правление Национального банка Польши решило предоставить Национальному банку Украины валютный своп на сумму 4 миллиарда злотых", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Польский Нацбанк декларирует полную помощь НБУ и выражает солидарность со всем украинским народом перед российской вооруженной агрессией.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что организация готова поддержать Украину.

Как сообщалось, глава страны-агрессора Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Около 4 часов утра 24 февраля Россия нанесла удары по Украине и начала войну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.

Верховная Рада утром 24 февраля утвердила указ Зеленского о введении военного положения на всей территории Украины.
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