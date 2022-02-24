|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
НАЦБАНК ПОЛЬШИ ПРЕДОСТАВИТ УКРАИНЕ ВАЛЮТНЫЙ СВОП НА €900 МЛН
11:56 25.02.2022
Национальный банк Польши предоставит Нацбанку Украины валютный своп на сумму 4 млрд злотых (около 900 млн евро). Об этом сообщил в четверг Нацбанк РП.
"Правление Национального банка Польши решило предоставить Национальному банку Украины валютный своп на сумму 4 миллиарда злотых", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Польский Нацбанк декларирует полную помощь НБУ и выражает солидарность со всем украинским народом перед российской вооруженной агрессией.
Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что организация готова поддержать Украину.
Как сообщалось, глава страны-агрессора Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.
Около 4 часов утра 24 февраля Россия нанесла удары по Украине и начала войну.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
Верховная Рада утром 24 февраля утвердила указ Зеленского о введении военного положения на всей территории Украины.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2022
Курсы в банках
на 25.02.2022
Конвертация в банках
на 25.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте