МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

НАЦБАНК ПОЛЬШИ ПРЕДОСТАВИТ УКРАИНЕ ВАЛЮТНЫЙ СВОП НА €900 МЛН

11:56 25.02.2022 Национальный банк Польши предоставит Нацбанку Украины валютный своп на сумму 4 млрд злотых (около 900 млн евро). Об этом сообщил в четверг Нацбанк РП. "Правление Национального банка Польши решило предоставить Национальному банку Украины валютный своп на сумму 4 миллиарда злотых", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ. Польский Нацбанк декларирует полную помощь НБУ и выражает солидарность со всем украинским народом перед российской вооруженной агрессией. Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что организация готова поддержать Украину. Как сообщалось, глава страны-агрессора Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Около 4 часов утра 24 февраля Россия нанесла удары по Украине и начала войну. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение. Верховная Рада утром 24 февраля утвердила указ Зеленского о введении военного положения на всей территории Украины.