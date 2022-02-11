Совет постоянных представителей ЕС на уровне послов поддержал сегодня предложение Еврокомиссии предоставить Украине дополнительную чрезвычайную макрофинансовую помощь в объеме €1,2 миллиарда.

Как сообщает Укринформ, подобная информация обнародована в пятницу на сайте Европейского Совета.

«Послы (стран) ЕС сегодня поддержали предложение Европейской Комиссии предоставить Украине 1,2 миллиарда евро дополнительной макрофинансовой помощи. Это означает, что это предложение может быть быстро проработано в Европейском парламенте с целью принятия этого текста как можно скорее. Предложение имеет целью оказать быструю поддержку в ситуации острого кризиса и укрепить устойчивость Украины», - говорится в сообщении.

Представленный проект решения о выделении макрофинансовой помощи должен быть принят Европейским парламентом и Советом ЕС до того, как он вступит в силу.

Как отмечается в пояснении к документу, текущее геополитическое напряжение имело вредное влияние на экономику Украины и ее финансовую стабильность. Продолжающиеся угрозы в сфере безопасности уже привели к значительному оттоку капиталов. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за растущей геополитической неопределенности и это отражается на экономической ситуации.

Эта чрезвычайная макрофинансовая помощь предоставляется на срок 12 месяцев и будет состоять из двух траншей.

Выплата первого транша имеет политические предпосылки и предусматривает удовлетворительную имплементацию программы МВФ. Эта выплата должна быть быстро осуществлена после принятия этого предложения, после вступления в силу соответствующего Меморандума о взаимопонимании с изложением определенных структурных мер, который должен быть согласован между Европейской Комиссией, от имени ЕС, и Украиной.

Выплата второго транша будет связана с условиями удовлетворительной имплементации как программы МВФ, так и политических мер, предусмотренных Меморандумом о взаимопонимании. Этот Меморандум предусматривает, что операции по привлечению этой макрофинансовой помощи будут направлены на ограниченный круг достижимых краткосрочных политических мер по наиболее неотложным направлениям, таким как укрепление экономической устойчивости и стабильности, совершенствование системы управления и верховенства права, а также энергетика.

Как сообщалось, 1 февраля 2022 года, из-за утраты доступа к международному рынку капиталов в результате растущей геополитической неопределенности и его влияния на экономическую ситуацию в Украине, Еврокомиссия вышла с предложением предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в 1,2 миллиарда евро в форме кредитов для укрепления стабильности страны.