ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ НА 1,1%


14:42 03.02.2022

Мировые цены на продовольствие в январе вновь выросли и основной причиной этого стало сокращение предложения растительных масел, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в январе составило 135,7 пункта, что на 1,1% выше уровня декабря. Этот индекс позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары.

Значительнее всего за прошедший месяц выросло среднее значение индекса цен на растительные масла ФАО: после некоторого сокращения в декабре оно прибавило 4,2%, достигнув нового рекордного уровня. Рост затронул котировки всех основных видов растительных масел, чему способствовало увеличение цен на сырую нефть. Цены на пальмовое масло выросли в основном из-за опасений, обусловленных возможным сокращением экспортного предложения в Индонезии – главного мирового экспортера этого продукта; котировки соевого масла поддержал сильный импортный спрос, в первую очередь со стороны Индии; росту цен на рапсовое масло способствовало дальнейшее сокращение предложения; а котировки подсолнечного масла поднялись как в результате снижения предложения, так и активного импортного спроса на международных рынках, отмечает ФАО.

Среднее значение индекса цен на молочную продукцию увеличилось на 2,4%, и, таким образом, рост этого индекса продолжается уже пятый месяц подряд, причем значительнее всего выросли цены на обезжиренное сухое молоко и сливочное масло. Сокращение предложения на глобальном рынке обусловлено снижением экспортного предложения в Западной Европе, а также понижением прогнозов по производству молока в Океании в предстоящие месяцы; ситуацию усугубляют задержки на этапе переработки и транспортировки, связанные с нехваткой рабочей силы вследствие пандемии COVID-19.

Среднее значение индекса цен на зерновые ФАО в январе увеличилось незначительно и всего лишь на 0,1% превышает декабрьский показатель. За истекший месяц экспортные цены на кукурузу подскочили на 3,8% вследствие негативных ожиданий из-за установившихся в Южной Америке засушливых погодных условий, при этом цены на пшеницу снизились на 3,1%, чему способствовал богатый урожай, убранный в Австралии и Аргентине. Международные цены на рис за месяц выросли на 3,1%, что обусловлено более низким урожаем и стабильно высоким спросом со стороны азиатских стран.

Индекс цен на мясо ФАО в январе также незначительно вырос: цены на говядину достигли пиковых значений, поскольку международный импортный спрос превысил экспортное предложение, при этом цены на баранину и мясо птицы несколько снизились в силу того, что экспортное предложение оказалось выше импортного спроса. Котировки свинины незначительно выросли, в том числе из-за увеличения производственных издержек и связанного с этим снижения предложения на международных рынках.

Среднее значение индекса цен на сахар ФАО по итогам января снизилось на 3,1%; это единственный подиндекс, продемонстрировавший подобное снижение, что связано с благоприятными прогнозами в Индии и Таиланде – ведущих странах-экспортерах, а также с увеличением количества осадков и снижением цен на этанол в Бразилии.

Согласно обновленному прогнозу ФАО, производство зерновых в мире в 2021 году составит 2,793 млрд тонн, что на 0,8% выше, чем годом ранее.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2022
валюта курс
EUR 2.9246
USD 2.5923
RUB 3.3919
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9298 +0.0052
USD 2.5952 +0.0029
RUB 3.3852 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9250 2.9320
USD 2.5920 2.5970
RUB 3.3800 3.3920
подробнее

Конвертация в банках
на 03.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1300
EUR/RUB 86.1000 86.6500
USD/RUB 76.4000 76.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте