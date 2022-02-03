Мировые цены на продовольствие в январе вновь выросли и основной причиной этого стало сокращение предложения растительных масел, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в январе составило 135,7 пункта, что на 1,1% выше уровня декабря. Этот индекс позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары.

Значительнее всего за прошедший месяц выросло среднее значение индекса цен на растительные масла ФАО: после некоторого сокращения в декабре оно прибавило 4,2%, достигнув нового рекордного уровня. Рост затронул котировки всех основных видов растительных масел, чему способствовало увеличение цен на сырую нефть. Цены на пальмовое масло выросли в основном из-за опасений, обусловленных возможным сокращением экспортного предложения в Индонезии – главного мирового экспортера этого продукта; котировки соевого масла поддержал сильный импортный спрос, в первую очередь со стороны Индии; росту цен на рапсовое масло способствовало дальнейшее сокращение предложения; а котировки подсолнечного масла поднялись как в результате снижения предложения, так и активного импортного спроса на международных рынках, отмечает ФАО.

Среднее значение индекса цен на молочную продукцию увеличилось на 2,4%, и, таким образом, рост этого индекса продолжается уже пятый месяц подряд, причем значительнее всего выросли цены на обезжиренное сухое молоко и сливочное масло. Сокращение предложения на глобальном рынке обусловлено снижением экспортного предложения в Западной Европе, а также понижением прогнозов по производству молока в Океании в предстоящие месяцы; ситуацию усугубляют задержки на этапе переработки и транспортировки, связанные с нехваткой рабочей силы вследствие пандемии COVID-19.

Среднее значение индекса цен на зерновые ФАО в январе увеличилось незначительно и всего лишь на 0,1% превышает декабрьский показатель. За истекший месяц экспортные цены на кукурузу подскочили на 3,8% вследствие негативных ожиданий из-за установившихся в Южной Америке засушливых погодных условий, при этом цены на пшеницу снизились на 3,1%, чему способствовал богатый урожай, убранный в Австралии и Аргентине. Международные цены на рис за месяц выросли на 3,1%, что обусловлено более низким урожаем и стабильно высоким спросом со стороны азиатских стран.

Индекс цен на мясо ФАО в январе также незначительно вырос: цены на говядину достигли пиковых значений, поскольку международный импортный спрос превысил экспортное предложение, при этом цены на баранину и мясо птицы несколько снизились в силу того, что экспортное предложение оказалось выше импортного спроса. Котировки свинины незначительно выросли, в том числе из-за увеличения производственных издержек и связанного с этим снижения предложения на международных рынках.

Среднее значение индекса цен на сахар ФАО по итогам января снизилось на 3,1%; это единственный подиндекс, продемонстрировавший подобное снижение, что связано с благоприятными прогнозами в Индии и Таиланде – ведущих странах-экспортерах, а также с увеличением количества осадков и снижением цен на этанол в Бразилии.

Согласно обновленному прогнозу ФАО, производство зерновых в мире в 2021 году составит 2,793 млрд тонн, что на 0,8% выше, чем годом ранее.