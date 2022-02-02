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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


АВСТРИЯ ОСПОРИТ В СУДЕ ЕС «ЗЕЛЕНЫЙ» СТАТУС АТОМНОЙ И ГАЗОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ


12:29 03.02.2022

Австрия будет оспаривать в Суде справедливости ЕС решение Еврокомиссии о признании атомной и газовой энергетики экологически совместимыми видами деятельности. Об этом заявила на пресс-конференции министр Австрии по защите климата, окружающей среды, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

"В последующие недели мы подготовим юридические шаги. Когда документ вступит в силу, мы подадим иск с требованием признать его недействительным в Европейском суде", - заявила Леоноре Гевесслер, которую цитирует Укринформ.

По словам министра, решение Еврокомиссии было принято непрозрачно, вопреки обеспокоенности многих экспертов, а также государств-членов.

"Это решение неправильно потому, что ядерная энергетика не способствует защите климата", - подчеркнула она.

Еврокомиссия поддержала предложение к так называемому Дополнительному делегированному климатическому акту по налогообложению и включила атомную энергетику и природный газ в список экологически совместимых видов деятельности для инвесторов. Таким образом, АЭС и электростанции, работающие на природном газе, теперь приравниваются к "зеленым" мощностям.

У Европейского парламента и Совета ЕС есть четыре месяца для изучения документа.

Совет ЕС может принять решение об отзыве акта большинством голосов – за это должны высказаться не менее 20 стран, представляющих не менее 65% населения Евросоюза. Европейский парламент может принимать решение об обжаловании документа простым большинством голосов.

Если от Совета ЕС и Европарламента не поступит возражений, Дополнительный делегированный климатический акт по налогообложению вступит в силу 1 января 2023 года.
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