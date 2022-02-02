Еврокомиссия поддержала предложение так называемого Дополнительного климатического делегированного акта по налогообложению (Taxonomy Complementary Climate Delegated Act) и включила атомную энергетику и природный газ в список экологически совместимых видов деятельности для инвесторов. Об этом 2 февраля в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания коллегии ЕК сообщила Мейрид МакГиннесс, еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и Союза рынка капиталов.

Таким образом, атомные электростанции и электростанции, работающие на природном газе, теперь приравняются к "зеленым" энергетическим мощностям.

«Сегодня мы сделали еще один важный шаг в переходе к климатически нейтральной экономике. Мы должны использовать для этого все имеющиеся инструменты, поскольку у нас есть меньше 30 лет, чтобы достичь такой климатической нейтральности. Правительства и государственный сектор не могут сделать этого самостоятельно, так что частный сектор должен играть свою роль. Обновленный режим налогообложения предназначен для предоставления дополнительных стимулов для частных инвесторов к участию в достижении климатических целей», – отметила еврокомиссар МакГиннесс, которую цитирует Укринформ.

Она напомнила, что принятый ранее Делегированный акт в сфере климатического налогообложения, применяемый с 1 января текущего года, уже охватывает более 170 видов экономической деятельности и касается около 40 процентов зарегистрированных в ЕС компаний и экономических секторов Европы, на которые приходится около 80 процентов прямых парниковых выбросов. Дополнительный налоговый документ, принятый сегодня, касается особенно проблемной сферы – газовой и атомной энергетики, которые рассматриваются как переходный источник энергии на пути к «зеленой» трансформации.

«Важно понимать, что этот Дополнительный делегированный акт является чисто финансовым инструментом, он не является инструментом энергетической политики ЕС. Главная ответственность за энергетическую политику и собственный энергетический баланс полностью принадлежит странам-членам. Новый режим налогообложения не запрещает инвестиции в секторах, к которым относится. В то же время он стимулирует отход от использования наиболее грязных источников энергии, таких как уголь, на который в настоящее время приходится около 15 процентов производства электроэнергии в Европе. Это должно быть изменено», - подчеркнула еврокомиссар.

После сегодняшнего решения Еврокомиссии природный газ и ядерная энергия, с точки зрения налогообложения, могут рассматриваться как переходные источники энергии на время трансформации в климато-нейтральную экономику. Такое определение этих источников четко обусловлено и сопровождается жесткими и конкретными требованиями.

В частности, оба ресурса – газ и ядерная энергия, должны способствовать переходу к климатической нейтральности. Для атомной энергетики обязательным условием является ядерная безопасность и безопасность эксплуатации для окружающей среды, включая систему утилизации ядерных отходов. Особенностью использования газа является обязательное условие, что он должен применяться как альтернатива угольной энергетической генерации, с перспективой полного отказа от угля.

Как отмечает Еврокомиссия, процедура принятия Дополнительного климатического делегированного акта по налогообложению предусматривала активные консультации с экспертными и научными кругами и привлечение национальных правительств стран-членов. После перевода на все языки ЕС этот Делегированный акт будет официально передан национальным законодательным институтам стран-членов.

Европейский парламент и Совет ЕС, которые, по законодательству ЕС, делегировали Еврокомиссии право на принятие такого решения, отныне имеют четыре месяца для изучения документа и могут отклонить его, если сочтут нужным. Оба института могут продолжить рассмотрение этого вопроса на дополнительные два месяца.

Совет ЕС может принять решение об отзыве Дополнительного делегированного климатического акта по налогообложению квалифицированным большинством голосов – за это должны высказаться 72% стран-членов (не менее 20), представляющих не менее 65 процентов населения ЕС. Европейский парламент может принимать решения об обжаловании документа простым большинством голосов.

Если от Совета ЕС и Европарламента не поступит возражений, Дополнительный делегированный климатический акт по налогообложению вступит в силу с 1 января 2023 года.

Как уже сообщалось, в прошлом году ЕС на законодательном уровне принял так называемый Зеленый курс и правовое обязательство достичь климатической нейтральности европейской экономики к 2050 году. Это предполагает активное инновационное и технологическое развитие европейской промышленности и энергетики, в частности, постепенное переход на возобновляемые источники энергии и отказ от углеродных энергетических ресурсов.

Использование газа и АЭС Еврокомиссия рассматривает как переходный источник энергии, в частности для производства водорода, который рассматривается как один из ключевых энергоносителей будущего.