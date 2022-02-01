Европейский Союз последовательно ищет пути диверсификации источников поставки энергии на собственный рынок, но текущий ценовой кризис на газ, начавшийся в конце прошлого лета, значительно ускорил этот процесс. Об этом 1 февраля 2022 года в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики и климатических действий Тим Макфи.

«Диверсификация – это долговременный проект, над которым Европейский Союз работает уже долгое время, но он был значительно интенсифицирован после всплеска цен и нехъватки в поставке газа, начавшейся в конце прошлого лета, и к чему сейчас приковано так много внимания… Сейчас мы продолжаем переговоры с рядом международных партнеров и поставщиков энергии, и эти переговоры продолжаются уже несколько месяцев», – отметил Тим Макфи, которого цитирует Укринформ.

Представитель отказался делать предположение о возможностях ЕС компенсировать нехватку газа в случае полного прекращения его поставки со стороны Российской Федерации, назвав такой сценарий «чисто гипотетическим». При этом он напомнил, что ЕС продолжает активно привлекать международных партнеров для повышения определенности на рынке и укрепления европейской энергетической безопасности.

«Президент Еврокомиссии и президент Байден выступили с совместным заявлением в прошлую пятницу по этому поводу. Еврокомиссар по энергетике Симсон ведет переговоры с Норвегией, которая с прошлого октября увеличивает поток газа в Европу, для снижения цены, возникшей в результате глобальной нехватки в поставках. Среди других партнеров – Катар, с министром энергетики которого Еврокомиссар говорила сегодня. В следующую пятницу Еврокомиссар Симсон совершит визит в Азербайджан в рамках министерской встречи стран-участниц Южного газового коридора», - сказал спикер.

Он также сообщил, что в следующий понедельник, 7 февраля, Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и Высокий представитель ЕС/Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель отбудут в Вашингтон для участия в заседании Энергетического Совета США-ЕС, где разговор о европейской энергетической безопасности будет продолжен.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу текущего состояния сертификации «Северного потока-2», Там Макфи напомнил, что этот газопровод не относится к европейским проектам общего интереса и не получает финансовую поддержку со стороны ЕС.

«Этот проект, чтобы продвигаться дальше должен отвечать законодательству ЕС и условиям Газовой директивы. Процесс его согласования в данный момент находится в руках немецкого регулятора, но сейчас произошла «остановка часов» до получения дополнительных документов. Когда немецкий регулятор примет проект решения о сертификации, он пошлет его в Еврокомиссию, и мы уже тогда обнародуем наше мнение. У нас будет два месяца, и можем воспользоваться еще двумя месяцами для рассмотрения, если это будет необходимым», - отметил Тим Макфи.