Международная организация труда (МОТ) снизила свой прогноз относительно восстановления рынка труда на 2022 год, предположив, что общемировой недобор рабочего времени по сравнению с четвертым кварталом 2019 года будет эквивалентен потере 52 миллионов рабочих мест на условиях полной занятости.

Согласно предыдущему прогнозу на полный год, подготовленному в мае 2021 года, этот показатель должен был составить 26 миллионов.

Нынешний прогноз предполагает улучшение ситуации по сравнению с 2021 годом, но речь все равно идет о сокращении общего объема рабочего времени почти на два процента по сравнению с докризисным периодом, говорится в докладе МОТ «Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции-2022».

Безработица в мире, как ожидается, сохранится на уровне выше докризисного как минимум до конца 2023 года. На 2022 год число безработных прогнозируется в размере 207 миллионов, в то время как в 2019 году оно составляло 186 миллионов. В своем докладе МОТ также предупреждает, что в целом последствия пандемии в сфере занятости существенно серьезнее, чем показывают приведенные цифры, поскольку многие люди прекратили трудовую деятельность. В 2022 году мировая доля экономически активного населения, по прогнозам, будет по-прежнему на 1,2 процентных пункта уступать аналогичному показателю 2019 года.

В определенной степени снижение прогноза на 2022 год связано с последствиями, которые имело для сферы труда появление новых штаммов COVID-19 – таких как «Дельта» и «Омикрон», а также с существенной неопределенностью относительно дальнейшего развития пандемии.

В докладе отмечаются серьезные расхождения в последствиях кризиса для разных категорий работников и разных стран. Эти расхождения приводят к углублению неравенства как внутри государств, так и между ними, подрывая экономические, финансовые и социальные структуры почти всех стран независимо от уровня их развития. На устранение ущерба, вероятно, уйдут годы, и последствия кризиса еще долго могут сказываться на экономической активности населения, доходах домохозяйств, социальном, а возможно, и политическом согласии.

Последствия пандемии для рынков труда ощущаются во всех регионах планеты, хотя восстановление после кризиса идет в них во многом по-разному. Наиболее обнадеживающие признаки восстановления можно наблюдать в Европе и Северной Америке, а наиболее негативными выглядят перспективы Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна. На национальном уровне успешнее всего рынки труда восстанавливаются в странах с высоким уровнем доходов, в то время как в странах с уровнем дохода ниже среднего дела идут хуже всего.

Несоразмерно тяжелые последствия пандемии на занятость женщин, говорится в докладе, будут ощущаться в течение ближайших лет. В то же время закрытие учебных заведений и учреждений профессиональной подготовки «будет иметь долгосрочные нарастающие последствия» для молодых людей, особенно для тех, кто не имеет доступа к интернету.

В докладе содержатся всесторонние прогнозы ситуации на рынке труда на 2022 и 2023 годы. В нем оценивается ход восстановления рынка труда в мире, рассказывается о подходах разных стран к вопросу о восстановлении после пандемии, анализируются ее последствия для различных категорий работников и отраслей экономики.

Как отмечается в докладе, в некоторых случаях, как и в ходе предыдущих кризисов, в условиях пандемии роль своего рода амортизатора играет временная занятость. Многие временные рабочие места закрывались или срок работы на них не продлевался, но в то же время создавались другие, в том числе для тех, кто лишился постоянной работы. В среднем же число временных работников осталось неизменным.

В «Перспективах занятости и социальной защиты в мире» даются также основные политические рекомендации, призванные обеспечить всеобъемлющее и ориентированное на интересы человека восстановление после кризиса как на национальном, так и на международном уровне. В их основу легли положения принятого 187 государствами-членами МОТ в июне 2021 года «Глобального призыва к действиям в целях ориентированного на человека восстановления после кризиса COVID-19, которое носит инклюзивный, стабильный и устойчивый характер».