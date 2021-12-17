Стоимость турецкой лиры по отношению к доллару и евро сегодня установила новый антирекорд. Курс вырос до 16,15 турецких лир за один доллар США и 18,30 за евро. Об этом сообщает Укринформ.

«Мы полны решимости как можно скорее положить конец неопределенности, возникшей из-за колебаний обменного курса и непомерного роста цен», – пообещал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Снижение курса национальной валюты Турции связано с уменьшением ключевой ставки центробанка на 1 п.п. – до 14%. По сравнению с курсом в начале этого года стоимость турецкой лиры по отношению к доллару и евро снизилась вдвое. В начале сентября курс к доллару и евро составил 8,3 и 9,8 турецких лир соответственно.

В ноябре на фоне резкого падения лиры в Турции был назначен новый министр казначейства и финансов Турции - Нуреддин Небати, ранее занимавший должность заместителя министра. Предыдущий министр Лютфи Эльван занимал должность с 10 ноября 2020 года.