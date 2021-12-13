Европейский Союз объявил о выделении дополнительных €30 млн евро для поддержки гражданского общества в Беларуси. Подобная информация обнародована в понедельник на сайте Европейской комиссии.

«ЕС стоит рядом с народом Беларуси в их борьбе за свободу и демократию. Мы увеличим нашу поддержку с дополнительными €30 млн евро, предназначенными для молодежи, независимых медиа, для поддержки малых и средних предприятий в эмиграции и помощи деятелям культуры, против которых режим Лукашенко продолжает применять репрессии... Движение за свободу народа Беларуси вдохновляет нас всех», - заметила по этому поводу президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует Укринформ.

Отмечается, что целью такого увеличенного финансирования со стороны ЕС является укрепление устойчивости и способностей белорусского общества, которое страдает от политического кризиса, и продвижения демократических изменений в Беларуси с определенными ключевыми приоритетами.

Среди таких приоритетов, в частности, оказание поддержки независимым медиа Беларуси, которые подвергаются системным притеснениям и репрессиям со властей. Выделенные деньги будут направлены на техническую помощь и тренировку журналистов, а также создание координационной донорской структуры, которая сможет доносить такую помощь к тем, кто в ней нуждается.

Вторым направлением является продолжение контактов между людьми в ЕС и Беларуси. В первую очередь это касается обменов среди молодежи, ученых и профессионалов, развития академической мобильности для студентов и преподавательского состава, поддержки программ Европейского гуманитарного университета. и т.д.

Помощь предназначена также для предоставления грантов на осуществление инициатив в сфере культуры и искусства, поддержку людей творческих профессий как в Беларуси, так и за ее пределами.

После объявленного решения общий объем помощи ЕС гражданскому обществу Беларуси с августа 2020 года составил почти €65 млн евро.

В понедельник в Брюсселе, накануне предстоящего 15 декабря саммита Восточного партнерства, состоялась встреча высокого представителя ЕС с представителями белорусской оппозиции и гражданского общества. Эта встреча, которая состоялась при участии президента Еврокомиссии Шарля Мишеля и нескольких министров иностранных дел стран-членов, стала хорошим поводом для ЕС, чтобы подтвердить неизменность поддержки демократических устремлений народа Беларуси, а также намерения ЕС постоянно держать высоко в повестке дня тему борьбы белорусов за свои права и свободы.