Совет ЕС и Европарламент достигли политического согласия относительно новых регуляторных правил по роумингу, которые позволят гражданам ЕС по крайней мере до 2032 года бесплатно пользоваться этой услугой. Об

«Еврокомиссия приветствует политическое согласие между Европарламентом и странами-членами относительно новых регуляторных правил, касающихся роуминга. Новые правила предусматривают продление до 2032 года действующей системы, согласно которой с граждан не взимают дополнительную плату за звонки или использование данных во время поездок по территории ЕС», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что новые правила предоставляют гражданам свободный доступ ко всем чрезвычайным службам на всей территории ЕС и четко определяют случаи, при которых услуги роуминга могут предоставляться за дополнительную плату. Это могут быть, например, звонки в справочные или сервисные службы или использование «нерегулярных» телефонных линий, например с самолета или морского судна. В таких случаях операторы должны в начале общения предоставлять пользователям мобильных устройств исчерпывающую информацию о дополнительных сборах. Предоставление таких услуг будет автоматически прерываться, если сумма задолженности по их использованию будет превышать 50 евро.

В то же время, новые регуляторные правила устанавливают единые для всех операторов оптовые цены на услуги связи, что позволит национальным компаниям в стране пребывания лица применять к своим услугам тарифы, действующие в «домашней» стране.

Новое законодательство четко фиксирует и предусматривает постепенное снижение этих оптовых тарифов. В частности, за использование мобильных данных плата потребителей будет составлять 2 евро/Гб в 2022 году, 1,8 евро – в 2023-м, 1,55 евро – в 2024-м, 1,3 евро – в 2025-м, 1,1 евро – в 2026-м и 1 евро – в 2027-м. В то же время, расценки за голосовую мобильную связь составят 0,022 евро в минуту в течение 2022-2024 годов и 0,019 евро в минуту с 2025 года. Стоимость передачи текстовых сообщений (SMS) составит 0,004 евро за одно сообщение в течение 2022-2024 годов и 0,003 евро за сообщение с 2025 года.

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Как сообщалось, программа «Роуминг как дома», предусматривающая отмену дополнительных сборов за мобильную связь во время путешествий по странам ЕС, была введена в 2017 году.