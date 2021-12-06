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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


БЕЛЫЙ ДОМ ОБНАРОДОВАЛ ПЕРВУЮ СТРАТЕГИЮ США ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МИРЕ


10:58 07.12.2021

Администрация Джо Байдена впервые обнародовала документ, определяющий стратегию США по борьбе с проявлениями коррупции в глобальных масштабах, а также определяет конкретные пять направлений усилий в этой сфере.

Документ обнародован в понедельник на официальном сайте Белого дома, сообщает Укринформ.

«Сегодня, согласно распоряжениям президента, администрация Байдена-Гаррис выдает первую в истории Стратегию Соединенных Штатов по противодействию коррупции. Стратегия определяет общегосударственный подход по усилению антикоррупционной борьбы», - отметили в Белом доме.

Документ разработан на основании объявленного в июне решения президента Байдена, которым он определил противодействие коррупции одним из главных интересов государственной сохранности США, в том числе в интернациональных масштабах.

Антикоррупционная стратегия США базируется на пяти главных направлениях, включающих:

модернизацию, координацию и обеспечение ресурсами усилий правительства США по борьбе с коррупцией;

сдерживание незаконного финансирования;

привлечение коррупционеров к ответственности;

сохранение и усиление многокомпонентной антикоррупционной архитектуры;

усиление дипломатического взаимодействия и использование ресурсов иностранной помощи для достижения поставленных целей.

«Путем соблюдения конкретных усилий, продвигающих стратегические цели по каждому из этих направлений, и интеграции усилий по борьбе с коррупцией в процессы формирования политики, США намерены возглавить процесс продвижения безопасности и процветания как для американского народа, так и для людей во всем мире», – отмечается в стратегии.

При этом в документе в качестве положительных результатов приложенных ранее подобных усилий приводится пример Украины. Агентство международного развития США (USAID) помогло украинскому правительству разработать электронную систему закупок Prozorro, а также создать сообщество общественных субъектов и государственных покупателей Dozorro по выявлению нарушений в тендерах.

"С октября 2017 года Prozorro помогла Украине сэкономить почти 6 миллиардов долларов государственных средств, в том числе путем отмены незаконных тендеров", - подчеркивается в документе.

Администрация президента США Джо Байдена неоднократно отмечала необходимость преодоления коррупции в глобальных масштабах. При этом подчеркивалось, что коррупция лишает граждан равного доступа к услугам, ухудшает бизнес-среду, нарушает права людей, стимулирует миграцию и подрывает национальные демократические институты.
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