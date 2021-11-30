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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЕС ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СОЗДАСТ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОРОДА – ЕВРОКОМИССИЯ


10:28 30.11.2021

ЕС намерен в течение нескольких последующих лет создать так называемые водородные долины с полным циклом добавленной стоимости производства и использования водорода в промышленности, на транспорте, для обогрева домохозяйств и других нужд. Об этом в понедельник во время виртуальной речи на открытии Европейской недели водорода заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Полный текст ее выступления опубликован на сайте Европейской комиссии, сообщает Укринформ.

«Производство чистого водорода займет ключевое место в климатически нейтральной экономике будущего. С начала текущего года в мире было объявлено около 200 водородных проектов, 55 процентов из которых приходится на Европу. Такую ведущую позицию ЕС намерен сохранять и в течение следующих лет. Европейский Союз первым в мире начал инвестировать в разработку нового поколения технологий электролиза, рассчитанного на использование возобновляемой энергии. В результате Европа в настоящее время является лидером в патентовании и публикациях по этой технологии», – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Она сообщила, что крупнейшие из существующих электролизных установок уже работают в Европе. Одна из них – в австрийском городе Линц – производит зеленую энергию для энергоснабжения сталелитейного предприятия. Этот проект состоялся благодаря так называемой Инициативе топливных элементов и водорода, получившей финансирование Евросоюза. Сегодня на основе упомянутой Инициативы, по словам президента Еврокомиссии, создано европейское Партнерство чистого водорода, с участием Европейской Комиссии, промышленности, исследовательских и инновационных учреждений, законодателей и правительственных чиновников стран-членов. Новое Партнерство позволит вывести модель водородной экономики на новый качественный уровень.

Как отметила Урсула фон дер Ляйен, нынешняя ситуация на рынке углеродных энергоносителей и сверхвысокие цены на газ лишь подчеркивают актуальность и необходимость ускорения «зеленой» трансформации.

«В результате текущего повышения цен на газ, как мы видим, «зеленый» водород сейчас может быть даже дешевле «серого» водорода (производимого с использованием углеродной энергии – ред.). Наша цель – снизить цену водорода до 1,8 евро за килограмм к 2030 году. И эта цель достижима. Мы должны нарастить производство водорода, развить сферы его применения, создать уникальный технологический круг, где спрос и предложение взаимно подпитывают друг друга, что влечет за собой снижение цен», – рассказала президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что целью ЕС является увеличить ежегодный объем производства «зеленого» водорода до 10 миллионов тонн уже к 2030 году. Примером такого производства является энергетический регион Гронинген на Севере Нидерландов. Этот регион богат ветровой офшорной энергией, используемой для двух мощных электролизных установок, производящих «зеленый» водород. До конца 2025 года в этом регионе будет создан полный энергетический цикл водорода, который будет использоваться на производстве, для общественного транспорта и обогрева домов, будет накапливаться в подземных хранилищах. Эта программа создаст в регионе дополнительно 20 000 рабочих мест.

Такие модели, по словам президента Еврокомиссии, будут создаваться по всему Евросоюзу, от острова Майорка до приграничных районов Италии, Словении и Хорватии.

«Климатическая конференция в Глазго была напоминанием, что мир все еще должен пройти долгий путь к климатической нейтральности. Но сегодня водородные технологии быстро превращаются в реальность. Первый водородный самолет поднимется в небо Европы уже в течение следующего десятилетия. Вскоре европейские города, например Загреб, будут иметь водородные автобусы, а в Копенгагене такси будут ездить на водородном горючем. Вместе мы можем добиться такой трансформации и климатической нейтральности к 2050 году. Это большая цель, которая ускорит нашу экономику уже сегодня», – добавила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщалось, в первой декаде ноября в Глазго состоялась климатическая конференция ООН, участники которой констатировали, что мир еще не вышел на показатели сокращения выбросов парниковых газов, чтобы удержать уровень глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия и избежать катастрофических последствий для планеты.

В ходе конференции Евросоюз подтвердил цель превращения Европы в климатически нейтральный континент к 2050 году и призвал партнеров довести уровень инвестиций в зеленую трансформацию в мире до 100 миллиардов долларов в год.
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