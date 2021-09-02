После двух месяцев снижения подряд в августе 2021 года зафиксирован стремительный рост мировых цен на продовольственные товары, в том числе значительное повышение международных котировок сахара, пшеницы и растительных масел. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО),

Так, среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в августе составило 127,4 пункта, что на 3,1% а выше по сравнению с июльским показателем и на 32,9% выше показателя за тот же период 2020 года. Этот индекс позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары.

Индекс цен на сахар ФАО вырос на 9,6% по сравнению с июльским показателем на фоне опасений в связи с ущербом от заморозков в Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспортером сахара. Сдерживанию роста цен способствовали хорошие виды на урожай в Индии и Европейском союзе, а также снижение цен на сырую нефть и ослабление бразильского реала.

Значение индекса цен на растительные масла ФАО в августе увеличилось на 6,7%, при этом международные котировки пальмового масла вновь достигли пиковых значений под влиянием сохраняющихся опасений по поводу более низкого по сравнению с потенциально возможным уровня производства и вызванного этим сокращения запасов в Малайзии. Котировки рапсового и подсолнечного масел также выросли.

Среднее значение индекса цен на зерновые ФАО в августе оказалось на 3,4% выше, чем в июле. Мировые цены на пшеницу выросли на 8,8% в результате ухудшения видов на урожай в нескольких крупных странах-экспортерах. Цены на кукурузу, напротив, снизились на 0,9%: улучшение видов на урожай в Аргентине, Европейском союзе и Украине позволило компенсировать понижение прогнозов в Бразилии и Соединенных Штатах Америки. Международные цены на рис продолжили снижаться.

Индекс цен на мясо ФАО в августе незначительно вырос: повышению котировок баранины и говядины способствовали активные закупки со стороны Китая, а цены на мясо птицы выросли под влиянием стабильного импортного спроса со стороны Восточной Азии и Ближнего Востока. Цены на свинину, напротив, снизились в связи с дальнейшим сокращением закупок Китаем и низким внутренним спросом в Европе.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО оказался чуть ниже июльского показателя в результате снижения международных котировок сухого молока, обусловленного слабым мировым импортным спросом и сезонным увеличением экспортного предложения в Океании, и несмотря на рост цен на сливочное масло и сыр.