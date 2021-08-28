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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ПОЛЬСКАЯ PGNIG ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВЕДКЕ ГАЗА В УКРАИНЕ


16:51 30.08.2021

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG объявила о подписании соглашения с украинско-американской компанией "Энергетические ресурсы Украины" (ERU), которое предусматривает совместные геологоразведочные работы по поиску газа в Украине. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление польской компании.

Отмечается, что соглашение предусматривает покупку польской компанией контрольного пакета акций украинского "Карпатгазвидобування", единоличного владельца лицензии на добычу газа на Быбливской нефтегазовой площади, которая находится на западе Украины, в районе, прилегающем к границе с Польшей. С точки зрения геологии эта территория является аналогом Перемышля, крупнейшего в Польше месторождения природного газа, которое PGNiG эксплуатирует уже более 60 лет, говорится в заявлении.

Как подчеркивается, в результате соглашения PGNiG приобретет 85% акций "Карпатгазвидобування".

Согласно графику лицензионных работ, согласованному между партнерами, завершение подготовки к бурению геологоразведочной скважины ожидается до конца 2021 года. Бурение скважины запланировано на вторую половину 2022 года с последующими испытаниями пластов. Если они будут иметь положительные результаты, скважина будет присоединена к украинской газовой сети и введена в эксплуатацию в 2023 году, говорится в заявлении.

Акционеры "Карпатгазвидобування" также планируют провести дополнительные геофизические исследования лицензионной площади, чтобы помочь спроектировать последующие скважины.

Как сообщалось, в мае польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила от Антимонопольного комитета Украины разрешение на приобретение контрольного пакета акций компании "Карпатгазвидобування", которая является собственностью украинско-американской компании "Энергетические ресурсы Украины" (ERU).

PGNiG и ERU в декабре 2019 года подписали соглашение о сотрудничестве относительно разведки и добычи газа в Западной Украине, недалеко от границы с Польшей. В польской компании тогда заявляли, что имеют соответствующий опыт и ноу-хау для добычи газа в этом регионе.

В прошлом году PGNiG продала в Украину млрд куб. м газа, а в первом квартале этого года 210 млн куб. м газа.
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